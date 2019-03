Camminare dentro un' opera di Brugel | a Bruxelles uno spettacolo multimediale per entrare

finestresullarte.info

(Di lunedì 18 marzo 2019) ... lovuol faril pubblico all'interno delle opere dell'artista , dal momento che i visitatori si troveranno completamente immersi nel mondo di Bruegel e avranno la ...

FinestreArte : Ad aprile apre uno spettacolo multimediale che farà camminare il pubblico dentro le opere di Bruegel - gabrielececcat1 : @fedebassano Bisogna camminare in mezzo alla nebbia per capire quanto è importante avere il sole dentro!?? - marco_ammendola : Camminare è un dono, riflettere dentro è buono, vita sacra come il pane, gesti tendenziosi in un fragoroso suono di… -