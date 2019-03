Calcio | Luigi di Biagio | “Vorrei portare i giocatori migliori agli Europei Under21 | poi

oasport

(Di lunedì 18 marzo 2019) Dopo il consueto break invernale, si rimette in modo ufficialmente il percorso della Nazionale Under 21 verso il Campionato Europeo 2019, che si giocherà nel mese di giugno proprio in Italia. Gli Azzurrini saranno di scena a Trieste giovedì 21 marzo alle 18.30 contro l’Austria, quindi lunedì 25 alle ore 18.30 se la vedranno contro la Croazia a Frosinone.Il CTDiha convocato 25(ma non il laziale Luiz Felipe che, proprio all’ultimo istante, ha deciso di accettare la convocazione del Brasile) mentre ha dovuto abbandonare il ritiro l’attaccante Andrea Pinamonti per colpa di un infortunio che non gli permetterà di scendere in campo nel suo stadio abituale, lo “Stirpe” di Frosinone. Al suo posto Luca Vido del Perugia, mentre torna il centrocampista Sandro Tonali del Brescia.Anche in questo caso, tuttavia, la Under 21 ha dovuto ...

