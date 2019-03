Buona Festa del Papà | filastrocche e frasi tratte dalle canzoni per fare gli auguri

Buona Festa delPapà : filastrocche e frasi tratte dalle canzoni per fare gli auguri : La Festa del papà è ormai alle porte e il tempo per trovare una frase ad effetto da inviare al proprio genitore comincia a scarseggiare: entro domani 19 marzo dovrà essere trovata una dedica originale. Non potrà quindi mancare un pensiero in grado di stupire, magari tratto da qualche filastrocca o da qualche citazione di personaggi del mondo della letteratura o dello spettacolo. Tra le tante proposte, potranno essere presi in considerazione ...

Indimenticabili auguri Buona Festa del Papà 2019 : frasi - immagini e video WhatsApp del 19 marzo : Il 19 marzo è ad un passo: adesso si tratta solo di fare gli auguri buona Festa del Papà 2019, o per lo meno di iniziare a guardarsi intorno per individuare gli spunti giusti. Sappiamo bene quanto importante sia il nostro Papà nella vita di ciascuno di noi: celebrarlo ci sembra il minimo, anche solo per strappargli un sorriso. Le frasi colpiscono sempre nel segno, c'è poco da fare (sarà questo il motivo per cui vengono spesso scelte). Noi ne ...

Buona Festa della Donna : dieci frasi da inviare alle proprie innamorate : La Giornata Internazionale della Donna o, semplicemente, Festa della Donna viene celebrata oggi 8 marzo in molti Paesi del mondo per ricordare le importanti conquiste ottenute nell'ultimo secolo in ambito sociale, politico ed economico dal gentil sesso. Non a caso, la data scelta prende in considerazione la maniFestazione di un gruppo di donne svolta a San Pietroburgo nel 1917, evento che di fatto ha segnato l'avvio della Rivoluzione Russa e ...

8 Marzo - Buona Festa della Donna : ecco le CITAZIONI e le FRASI più divertenti e significative per gli auguri su Facebook e WhatsApp : La Festa della Donna, che tradizionalmente si festeggia, a livello internazionale, l’8 Marzo, è dedicata alle lotte che sono state portate avanti dalle donne, alle loro conquiste. Per celebrare l’occasione, proponiamo di seguito una selezione di CITAZIONI e FRASI da condividere su WhatsApp, Facebook e tutti i principali social network per fare degli auguri che difficilmente saranno dimenticati! Tanti auguri ad una Donna che sa ...

8 Marzo - Buona Festa della Donna : ecco i VIDEO più simpatici e significativi per gli auguri su Facebook e WhatsApp : La Festa della Donna è dedicata alle lotte portate avanti dalle donne, alle loro conquiste sul piano dei diritti, senza mai dimenticare le discriminazioni e le violenze di cui sono vittime in molte parti del mondo ancora oggi. Per festeggiare il mondo femminile, ma anche per riflettere sull’importanza della ricorrenza, è quasi d’obbligo condividere frasi, immagini e VIDEO con le donne della nostra vita, per fare degli auguri. ecco di ...

Una Buona e una cattiva notizia per la festa della donna : Solo sei Paesi al mondo garantiscono per legge a uomini e donne le stesse possibilità. Questo è quanto emerge dal report pubblicato di recente dalla World Bank "Women, Business and the Law 2019", che esplora le riforme messe in atto da 187 Paesi negli ultimi dieci anni per regolare l'uguaglianza di genere.I criteri utilizzati per stilare la classifica sarebbero otto, ovvero le possibilità che avrebbe una donna di: 1) ...

Buona Festa della Donna : auguri divertenti e scherzosi per l'importante ricorrenza : Il conto alla rovescia per la Festa della Donna sta per giungere al termine e, con esso, sta per concludersi anche il tempo per trovare una frase d'effetto da inviare alle donne della propria vita in occasione della ricorrenza dell'8 marzo. Siano esse mogli o fidanzate, madri o sorelle, parenti o care amiche, le donne dovranno essere ricordate con una frase originale da spedire attraverso sms, WhatsApp, Facebook o qualsiasi altro social network. ...

Buona Festa di Carnevale 2019 : proverbi - citazioni e post Facebook : Buona festa di Carnevale 2019: proverbi, citazioni e post Facebook “Carnevale vecchio e pazzos’è venduto il materassoper comprare pane e vinotarallucci e cotechino.E mangiando a crepapellela montagna di frittellegli è cresciuto un gran pancioneche somiglia ad un pallone.Beve, beve all’improvvisogli diventa rosso il visopoi gli scoppia anche la panciamentre ancora mangia, mangia.Così muore Carnevalee gli fanno il funerale.” ...

