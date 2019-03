Build 10s-EUR raggiunge LG G7 ThinQ | pacchetto OTA di 350MB

optimaitalia

(Di lunedì 18 marzo 2019)Un device che cerca ancora la sua dimensione l'ex top di gamma LG G7, di recente sostituito dall'ultimo LG G8(cliccate qui per conoscerne il prezzo e la disponibilità). Non è stato fortunato nemmeno per quanto riguarda gli aggiornamenti software, in quanto rimasto spesso indietro rispetto ai portabandiera degli altri produttori. Si pensi che soltanto adesso LG G7ha acciuffato la patch di sicurezza di febbraio 2019, dopo aver anche fatto a meno di ricevere quella di gennaio.Ci dispiace anche dovervi comunicare che l'update non risulta basato su Android 9.0 Pie, distribuzione per cui bisognerà ancora attendere. Il firmware, contraddistinto dalla versione 10s-EUR, ha un peso di, e si ispira ancora ad Android 8.0.0 Oreo. Il changelog è avaro di notizie a riguardo, anche se non è difficile ipotizzare possa trattarsi di un aggiornamento che non si limita ad ...

