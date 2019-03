Bruxelles aspetta Londra su Brexit Ma Londra si incarta di nuovo

huffingtonpost

(Di lunedì 18 marzo 2019) Non è servita nemmeno la mossa di far trapelare che Theresa May si sarebbe dimessa in caso di un ok del Parlamento all'accordo sulla, già bocciato per due volte a Westminster. Ne ha parlato la stampa britannica, ma è stato inutile. E non è servito nemmeno che da, dove oggi e domani è riunito il consiglio degli Affari esteri, trapelasse che l'Ue è disposta adreanche fino ad un'ora prima che scatti la data fatidica del 29 marzo, quando il Regno Unito dovrebbe lasciare l'Unione. Ormai nulla sembra riuscire a riportare la Gran Bretagna su una via ordinata di gestione della: a sorpresa il terzo voto sull'accordo con, sempre quello già bocciato, non ci sarà. E a questo punto un'ipotesi sul tavolo è di un rinvio dellafino a fine giugno, prima dell'insediamento ufficiale del ...

