ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2019) LoJohn Bercow ha deciso dire undi ratifica sullo stesso accordo sullagiàper due volte. Un portavoce di Theresa May ha detto che Bercow non “ci ha preavvertiti del suo statement”, aggiungendo di non volerlo commentare, ma che per ora la premier “non è in condizione” di proporre un nuovoessendo ancora in corso colloqui con i dissidenti. Il sollicitor general del governo, Robert Buckland, ha invece criticato Bercow, parlando di “interventismo” costituzionale. Del resto però Downing Street aveva fatto sapere che undi ratifica verrà fissato solo di fronte a “una realistica prospettiva di successo“. Da Bruxelles intanto una fonte Ue fa sapere che i 27 sono pronti ad attendere anche la settimana prossima e valutare una richiesta di rinvio “fino a un’ora prima” ...

antoguerrera : ?? Altro incredibile colpo di scena nella #Brexit: lo speaker (presidente) della Camera John Bercow annuncia a sorpr… - RaiNews : #Brexit , lo speaker della Camera dei Comuni vieta un terzo voto sullo stesso accordo con l'Ue. Possibile solo in c… - Yogaolic : RT @fattoquotidiano: Brexit, lo speaker della Camera vieta il terzo voto sull’accordo bocciato. Ue pronta a valutare rinvio fino al 29 marz… -