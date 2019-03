Brenton Tarrant si vuole difendere da solo | Nuova Zelanda teme che usi il processo per la

Strage in Nuova Zelanda - quei video (e Brenton Tarrant) potevano essere bloccati? : Non è facile bloccare contenuti inopportuni diffusi attraverso le piattaforme online, ma sicuramente si può fare qualcosa di più rispetto a quanto si è verificato a ridosso della Strage di Christchurch. La propagazione c’è stata, nonostante i sofisticati algoritmi di controllo, a dispetto dei filtri animati dall’intelligenza artificiale, in barba alle agguerrite squadre di specialisti in carne e ossa. I potentissimi sistemi includono strumenti ...

Chi è Abdul Aziz - il rifugiato afghano che ha affrontato e fatto fuggire Brenton Tarrant : Ha distratto il killer, evitato i suoi proiettili e poi lo ha messo in fuga: da ieri Abdul Aziz, 48enne originario di Kabul scappato 25 anni fa dall’Afghanistan come rifugiato, in Nuova Zelanda è un eroe. È lui l’uomo che è riuscito ad arginare la follia suprematista di Brenton Tarrant nella seconda moschea, a Linwood, quella dove sono morte 7 persone delle 49 totali: potevano essere molte di più, lo ha detto anche la premier Jacinda Ardern ...

Nuova Zelanda - Brenton Tarrant minacciato in carcere : il killer nel mirino delle gang locali : Vita dura per Brenton Tarrant nel carcere dove si trova rinchiuso dopo la strage di venerdì in due moschee di Christchurch , Nuova Zelanda . Il terrorista australiano 28enne è nel mirino delle gang ...

Brenton Tarrant/ Lo strano killer in Nuova Zelanda che ha studiato - male - l'Europa : Attentato moschea in Nuova Zelanda dove la minaccia islamica non è sentita. Chi è Brenton Tarrant l'autore della follia omicida

Razzisti ed estremisti - appartengono al mondo di Brenton Tarrant : viaggio nella galassia dei suprematisti bianchi - di U. De Giovannangeli - : Il mondo dei Tarrant è il mondo dei "suprematisti bianchi", che possono contare su oltre 1022 siti che fanno riferimento a idee e pratiche razziste, che indottrinano e addestrano, in Rete, gli ...

Razzisti ed estremisti - come Brenton Tarrant : viaggio nel mondo dei suprematisti bianchi : La recita continua. Macabra, pianificata nei dettagli, come lo era stato l'attacco terroristico alle due moschee di Christchurch (49 morti e 48 feriti). Brenton Tarrant, ha utilizzato il tribunale per uno show a uso e consumo del mondo del quale è parte, per il quale ha agito, spietatamente, come un "etnosoldato": il mondo del suprematismo bianco.Tarrant, il cui indirizzo è stato rintracciato a Andersons Bay a Dunedin, ha fatto la ...

'Nessun legame tra Brenton Tarrant e l'Italia' - Salvini - : Roma, 16 mar., askanews, - 'Questa mattina si è riunito in via straordinaria il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, dopo l'attacco in due moschee in Nuova Zelanda. Non sono emersi legami ...

Strage in Nuova Zelanda - Brenton Tarrant in aula davanti al giudice fa il saluto dei suprematisti bianchi. Le immagini : Mani e piedi ammanettate, la tunica bianca da carcerato, Brenton Tarrant si è presentato davanti ai giudici del Tribunale di Christchurch all’indomani della Strage che ha provocato la morte di 49 persone. Poco dopo l’ingresso in aula, l’uomo ha fatto il saluto dei suprematisti, unendo pollice e indice. Le autorità neozelandesi potrebbero formulare nuovi capi d’accusa oltre all’omicidio e al ferimento di numerose ...

Nuova Zelanda - il ghigno di Brenton Tarrant in aula : il killer fa il gesto dei suprematisti : Brenton Tarrant, l'autore della strage nelle moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, si è presentato nell'aula del tribunale ammanettato e a piedi nudi nella tuta bianca dei detenuti. Secondo la stampa locale, avrebbe sorriso e fatto il gesto dei suprematisti quando i reporter lo hanno fotografato, affiancato da due agenti della polizia.Continua a leggere

Luca Traini - la dedica in Nuova Zelanda sui mitra del killer Brenton Tarrant : C’è un filo rosso che lega la strage nelle moschee in Nuova Zelanda a Luca Traini, il 28enne di Tolentino autore della sparatoria contro gli immigrati avvenuta a Macerata il 3 febbraio del 2018 e per cui è stato condannato a 12 anni di carcere. Su un caricatore di una delle armi usate dal “suprematista bianco” Brenton Terrant, anche lui 28 anni, a Christchurch, c’è una lunga dedica in cui compare proprio il nome di Luca ...

Brenton Tarrant : chi è l’attentatore - video - manifesto e dedica a Traini : Brenton Tarrant: chi è l’attentatore, video, manifesto e dedica a Traini Attacco terroristico a due Moschee della città di Christchurch in Nuova Zelanda; il bilancio delle vittime al momento parla di 49 morti e 48 feriti. A compierlo 4 persone: le autorità hanno arrestato una donna e tre uomini, tra cui Brenton Tarrant. Brenton Tarrant: attentato in diretta Facebook Tarrant, 28 anni, australiano, ha ripreso il suo terribile ...

La canzone di Brenton Tarrant. Prima dell'attentato ascoltava la serba "Remove Kebab" contro i musulmani : Brenton Tarrant, in auto mentre guidava Prima del massacro nelle moschee di Christchurch, ascolta e canticchia "Remove Kebab" canzone nazionalista serba in cui Kebab è un modo per descrivere e insultare i musulmani.La canzone in alcuni passaggi parla del "risveglio degli Ustascia", fascisti croati durante la seconda guerra mondiale il cui nome deriva dal modo in cui si chiamavano gli slavi che combattevano contro i Turchi. E incita ...

Nuova Zelanda - l'attentatore Brenton Tarrant : 28 anni - nazionalista. "Voglio la morte di Angela Merkel" : "Angela Merkel è la prima della lista. Pochi hanno fatto danni più di lei" si legge negli stralci del manifesto di Brenton Tarrant "The Great Replacement", che si trovano ancora sui social media. Tarrant è il ragazzo di 28 anni, nazionalista australiano, indicato come responsabile della strage nelle

Chi è l’attentatore della moschee in Nuova Zelanda : Brenton Tarrant - immigrato 28enne : Il killer della strage delle due moschee a Christchurch, in Nuova Zelanda, è un cittadino 28enne australiano immigrato in Nuova Zelanda. Preparava l'attacco da due anni. "Ho viaggiato molto, io non odio i popoli nelle loro terre ma chi invade l'occidente, ho preso la decisione da solo per garantire un futuro alla mia gente nonostante io abbia avuto rapporti con molti gruppi nazionalisti" ha spiegato nel suo delirante manifesto.Continua a leggere