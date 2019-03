Brad Pitt detesta che Angelina Jolie porti i figli alle première

Angelina Jolie e Brad Pitt stanchi di litigare cercano l euro accordo per risultare legalmente single : Angelina Jolie e Brad Pitt sono stanchi di essere una coppia sposata separata, quindi starebbero elaborando un accordo che li dichiarerà ufficialmente single e non più legalmente sposati. Un insider ...

Angelina Jolie e Brad Pitt stanchi di litigare cercano l'accordo per risultare legalmente single : Angelina Jolie e Brad Pitt sono stanchi di essere una coppia sposata separata, quindi starebbero elaborando un accordo che li dichiarerà ufficialmente single e non più legalmente sposati. Un insider ...

E Brad Pitt «riappare» a Parigi : la vita del divo da quando è diventato «discreto» : Brad Pitt a ParigiBrad Pitt a ParigiBrad Pitt a ParigiBrad Pitt a ParigiIl «ritorno» di Brad Pitt è per le strade di Parigi. L’attore 55enne, che non si vedeva in pubblico da un bel po’ – a eccezione delle foto «rubate» all’arrivo al party di compleanno della ex moglie Jennifer Aniston lo scorso mese, è volato in Francia per un mini viaggio «segreto». Il divo ha provato a passare inosservato, ma gli occhiali da sole e il ...

Brad Pitt si sente escluso dalla vita del figlio Maddox : Angelina Jolie ha passato gli ultimi cinque mesi a visitare un college dopo l'altro con il figlio Maddox, 17 anni, ma senza l'aiuto di Brad Pitt . L'attore si sarebbe sfogato con un caro amico a cui ...

Gwineth Paltrow racconta la rottura con Brad Pitt : "Ero a pezzi - rischiai di non vincere l'Oscar" : Sono trascorsi 20 anni dall'uscita del film "Shakespeare in Love", 20 anni dall'interpretazione che valse a Gwyneth Paltrow l'Oscar come migliore attrice. E 20 anni fa, la vita di Gwyneth era stata sconvolta da un'importante rottura, quella con il suo fidanzato dell'epoca, Brad Pitt. In una lunga intervista rilasciata a Variety in occasione dell'anniversario, l'attrice ha ricordato le difficoltà seguite alla fine della sua relazione, che ...

Brad Pitt produrrà un documentario su Chris Cornell insieme alla vedova del cantante scomparso : Un'esclusiva pubblicata su Variety riporta l'iniziativa che sta scuotendo tutti i fan del cantante scomparso: Brad Pitt produrrà un documentario su Chris Cornell. Addirittura i lavori per ricostruire la vita dell'ex leader dei Soundgarden sarebbero già in corso e vedono la vedova Vicky Cornell e il regista Peter Berg con la sua casa di produzione Film 45 al timone della realizzazione. Il regista, infatti, sarà proprio Berg. La conferma arriva ...

Brad Pitt si avvicina a Jennifer Aniston? : Il divorzio fra Brad Pitt e Angelina Jolie ha distrutto una fra le coppie più ambite di Hollywood. Entrambi però, seppur a fatica, cercano di andare avanti e riprendere possesso della loro ...

Jennifer Aniston compie 50 anni e festeggia con Brad Pitt : Jennifer Aniston, bellezza senza età: l’attrice statunitense, divenuta nota in tutto il mondo per l’interpretazione di Rachel in Friends, ha appena compiuto 50 anni. C’è anche una notizia che fa impazzire i fan: alla festa di compleanno ha partecipato anche l’ex marito, Brad Pitt, con cui è stata sposata dal 2000 al 2005. Le recenti indiscrezioni su un ritorno di fiamma di Jennifer Aniston e Brad Pitt si erano susseguite ...

