Borsa Usa | indici in leggero rialzo

I crash causati dalla versione PS4 di Anthem sarebbero così gravi da spingere Sony a rimBorsare i giocatori? : Solo in questi giorni vi abbiamo parlato del lancio di una nuova patch di Anthem che si concentra soprattutto sul miglioramento del sistema di loot. A quanto pare però il gioco avrebbe però problemi ben più gravi.Come segnalato da VG247.com, diverse discussioni su forum come Reddit delineano dei problemi molto gravi come dei consistenti hard crash della console causati dalla versione PS4 del gioco. "Questo è l'unico gioco che causa uno ...