Bonus mobili 2019 senza ristrutturazione | importo e requisiti proroga

Proroga Bonus mobili : 6 italiani su 10 ne approfitteranno. Tutte le agevolazioni : Sei italiani su dieci quest’anno ricorreranno al Bonus mobili. Quanto emerge dall’Osservatorio mensile di Findomestic realizzato in collaborazione con Doxa, che ha interrogato gli italiani sulle intenzioni di acquisto nel comparto casa, tra Bonus mobili e attrezzature smart. Il 78% degli intervistati possiede una casa di proprietà di cui va molto fiero (83%). La stanza che dà più soddisfazioni è il salotto (46%), seguita dalla camera da letto ...

Ecotassa automobili : da oggi al via il sistema Bonus-malus che incentiva chi inquina meno : Da oggi, 1° marzo 2019, scattano Ecotassa ed ecoincentivi sull'acquisto delle nuove automobili. Questo meccanismo bonus-malus è stato inserito nella nuova Manovra finanziaria con l'obiettivo di incentivare i cittadini all'acquisto di veicoli non inquinanti, a discapito di quelli con maggiori emissioni di anidride carbonica. Il discorso, almeno per il momento, è valido solo per le automobili e dipenderà esclusivamente dall'impatto ambientale e ...

Bonus mobili e ristrutturazioni - interessati sei italiani su dieci : Il Bonus Mobili continua a incuriosire gli italiani. Secondo l'Osservatorio mensile Findomestic, ben 58 italiani su cento si sono detti interessati ad approfittare della proroga al 31 dicembre 2019 ...

Bonus casa - ristrutturazione e mobili 2019 : requisiti e guide aggiornate : Bonus casa, ristrutturazione e mobili 2019: requisiti e guide aggiornate Guida Bonus rinnovata, le novità In questi giorni, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le guide relative alle condizioni per usufruire dei vari Bonus a disposizione dei contribuenti per le ristrutturazioni. Quindi, l’AdE ha chiarito anche gli adempimenti richiesti e procedure da seguire per richiedere le agevolazioni. Bonus casa: ristrutturazioni e risparmio ...

Ecotassa e Bonus vetture - la partenza tra i dubbi degli automobilisti : Per adesso l'unica certezza è la data. A partire da venerdì 1 marzo entra in vigore, come previsto dalla Legge di Bilancio, il meccanismo dell'Ecotassa per le automobili più inquinanti, insieme al ...

Bonus mobili - ecco quando abbiamo diritto allo sconto (e quando invece viene negato) : Di questo Bonus si è parlato spesso, ma ci sono ancora delle cose che forse non sono state sufficientemente sottolineate. Ad...

Mobilità 2019 : a chi spetta il Bonus di 10 punti : Nel nuovo contratto Mobilità 2019 è previsto un bonus di 10 punti per il personale docente ed educativo. Per il personale ATA invece, il bonus è di 40 punti. I punti sono assegnati sia per la Mobilità territoriale sia per la quella professionale. Non tutto il personale della scuola, però, ha diritto a tale punteggio aggiuntivo. Chi ha diritto al bonus Nel nuovo contratto la Tabella A per la Mobilità territoriale e la Tabella B per la Mobilità ...

Bonus mobili 2019 senza ristrutturazione : importo e requisiti proroga : Bonus mobili 2019 senza ristrutturazione: importo e requisiti proroga requisiti Bonus mobili e importo 2019, quando spetta Una buona notizia per chi prevede di effettuare dei lavori in casa il prossimo anno. Infatti, si salvano dalla “ sforbiciata” alle detrazioni nelle intenzioni del governo sia il Bonus ristrutturazioni sia l’EcoBonus, cioè le detrazioni previste per le operazioni di miglioramento dell’ efficienza ...

Mobilità : Bonus di 10 punti ai docenti che non hanno presentato domanda di trasferimento : I tratti essenziali della prossima domanda di Mobilità del personale scolastico si vanno delineando sempre di più. Quest'anno inoltre, considerando le molte domande di pensione anticipata, ci dovrebbero essere maggiori rientri nelle regioni del sud, così come ha riferito di recente il ministro Bussetti. Anche se c'è ancora tempo per l'inoltro della domanda, (infatti, la sezione specifica di Istanze online sarà attiva tra la fine del mese di ...

Bonus fiscali - tra quelli ancora attivi la detrazione per mobili ed elettrodomestici : Ormai sta per partire la grande stagione delle dichiarazioni reddituali con i modelli fiscali già predisposti a partire dal 730/2019. Inizia la caccia alle detrazioni da parte dei contribuenti che cercano di abbattere l’imponibile o di ridurre le imposte dovute grazie agli oneri detraibili. Importanti sono anche i Bonus fiscali offerti dalla normativa vigente e sui quali l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato recentemente le sue guide pubblicate ...

Ristrutturazioni e Bonus mobili - entro il 19 febbraio la comunicazione all'Enea : Ancora pochi giorni a disposizione per l'invio all'Enea dei dati sugli interventi di ristrutturazione legati al risparmio energetico effettuati nel 2018 tramite il sito dedicato. Dopo la scadenza non ...

