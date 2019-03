Bimba 5 anni muore di tumore | ' E' strage'

Taranto - Bimba muore di cancro a 5 anni : al cugino di 16 toccò la stessa sorte. Associazione dei genitori : ‘Una mattanza’ : Si chiamava Marzia Rebuzzi e aveva cinque anni. È l’ultima bambina di Taranto uccisa da un tumore. Un cognome, purtroppo, tristemente noto alla cronaca: Alessandro Rebuzzi, suo cugino, è morto alcuni anni fa per fibrosi cistica, di cui l’inquinamento è una concausa, ed è diventato uno dei simboli della lotta per una Taranto migliore. Il nome di Marzia e la sua storia sono stati raccontati dall’Associazione genitori Tarantini nella pagina ...

Taranto - Bimba muore di cancro a 5 anni : al cugino di 16 toccò la stessa sorte. Associazione dei genitori : ‘Una mattanza’ : Si chiamava Marzia Rebuzzi e aveva cinque anni. È l’ultima bambina di Taranto uccisa da un tumore. Un cognome, purtroppo, tristemente noto alla cronaca: Alessandro Rebuzzi, suo cugino, è morto alcuni anni fa per fibrosi cistica, di cui l’inquinamento è una concausa, ed è diventato uno dei simboli della lotta per una Taranto migliore. Il nome di Marzia e la sua storia sono stati raccontati dall’Associazione genitori Tarantini nella pagina ...

Bimba di 7 anni costringe compagno di classe a farlo nei bagni della scuola : Una giovanissima studentessa ha costretto un compagno di classe di sette anni ad avere rapporti "con lei in un bagno a pochi metri dal loro insegnante". Secondo quanto riferito dai media americani, la Bimba e un suo compagno di classe – entrambi frequenterebbero la prima elementare – avrebbe commesso il presunto abuso nella Shalimar Elementary School di Walton Beach, in Florida. L’aggressione sarebbe avvenuta alla fine dell'anno accademico ...

Sacerdote violenta una Bimba di 7 anni in chiesa. La piccola vomita - lui la costringe a pulire : Abusa di una bambina fino a farla vomitare in chiesa, poi la obbliga a pulire tutto. Il Sacerdote 81enne Sabine Griego, è stato accusato di aver abusato sessualmente dentro la sua chiesa...

Sacerdote violenta una Bimba di 7 anni in chiesa. La piccola vomita - lui la costringe a pulire : Abusa di una bambina fino a farla vomitare in chiesa, poi la obbliga a pulire tutto. Il Sacerdote 81enne Sabine Griego, è stato accusato di aver abusato sessualmente dentro la sua chiesa di una bambina di appena 7 anni. Le violenze sarebbero state tali da far star fisicamente male la bambina, ma anche in quel caso non ha avuto pietà di lei e l’ha costretta a pulire tutto. La storia arriva da Albuquerque, nello stato del New Mexico, dove ...

Meningite : Bimba di 4 anni ricoverata a Napoli : Una bimba di quattro anni di Scafati, in provincia di Salerno, è ricoverata presso la rianimazione dell’ospedale Cotugno di Napoli per sepsi meningococcica e Meningite. A confermarlo l’Azienda Ospedaliera dei Colli in una nota. Le condizioni di salute della piccola paziente “sono in miglioramento, pur rimanendo la prognosi riservata”. Così come previsto dai protocolli di cura, inoltre, si precisa che “tutti i ...

Prete abusa della Bimba di 7 anni in chiesa fino a farla vomitare e poi le ordina di pulire : Ha approfittato del suo ruolo di parroco nella chiesa che la piccola frequentava e ha abusato sessualmente di una bambina di appena sette anni fino a farla vomitare, poi, in un crescendo di umiliazioni, l'ha costretta anche a ripulire tutto imponendole il silenzio. La sconvolgente vicenda arriva da Albuquerque, nello stato del New Mexico, dove ora il Prete, l'81enne Sabine Griego già al centro di altri casi di abusi, è finito sotto processo. Gli ...

Prete abusa della Bimba di 7 anni in chiesa fino a farla vomitare e poi gli ordina di pulire : Il Prete, oggi 81enne, faceva bere vino alla piccola e la violentava in canonica. Sabine Griego è stato già accusato di aver aggredito sessualmente più di 30 bambini durante il suo periodo di lavoro presso l'arcidiocesi di Albuquerque, nello stato del New Mexico, e condannato già per otto casi analoghi.Continua a leggere

Parma - arrestato nigeriano per abusi su Bimba di 8 anni. Salvini : 'castrazione chimica ed espulsione' : La denuncia è stata fatta nel dicembre scorso, ma ci sono voluti un po' di mesi per riuscire a raccogliere le prove necessarie per mettere le manette ai polsi di un uomo di 36 anni di origini ...

Ragusa - Bimba autistica di 6 anni va in bagno a scuola e resta ustionata : “Usati prodotti chimici” : Una bimba autistica di 6 anni di Ragusa è rimasta gravemente ustionata ai glutei e alle cosce dopo essere andata in bagno a scuola: dopo essersi seduta sul water ha avvertito bruciore e ha cominciato a urlare. Ricoverata all'ospedale di Catania, la prognosi per lei è di 20 giorni. Le lesioni potrebbero essere state causate da alcuni prodotti chimici impiegati per pulire i bagni in uso ai bambini.Continua a leggere

Vaccini - Bimba di tre anni respinta da una materna a Roma : la protesta della mamma : "Mia figlia non ha nessuna vaccinazione ma io non sono una no vax tanto che avevo contattato la Asl per chiedere di valutare...

Bimba di 8 anni violentata : arrestato un nigeriano. «La stuprava nel bagno del negozio» : La violentava nel bagno del suo negozio: lui ha 36 anni, lei è una Bimba di appena otto anni. È successo a Parma, dove un nigeriano è stato arrestato dai carabinieri ed è...

Parma - abusi su Bimba di 8 anni : arrestato nigeriano : Parma - Avrebbe abusato più volte di una bimba di otto anni, portandola nel bagno del negozio di cui è proprietario. Di questo è accusato un nigeriano di 36 anni, arrestato a Parma dai carabinieri e ...

Abusi su Bimba di 8 anni - arrestato : ANSA, - BOLOGNA, 12 MAR - Avrebbe abusato più volte di una bimba di otto anni, portandola nel bagno del negozio di cui è proprietario. Di questo è accusato un nigeriano di 36 anni, arrestato a Parma ...