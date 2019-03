Biathlon | le percentuali al poligono degli azzurri dopo i Mondiali di Oestersund | tutte

Biathlon - le percentuali al poligono degli azzurri ai Mondiali dopo 5 gare. Tutte le statistiche. Thomas Bormolini di gran lunga il migliore : I Mondiali di Biathlon dopo il bronzo della staffetta mista non hanno riservato altre gioie all’Italia, con Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer che hanno visto avvicinarsi le avversarie in graduatoria di Coppa del Mondo. Per l’Italia cresce il numero degli errori al poligono rispetto alla media stagionale. Ecco tutti i dati degli azzurri al poligono dopo 5 delle 12 gare iridate. LE percentuali TOTALI AI Mondiali STATISTICHE AL ...

Biathlon - Mondiali 2019 : le percentuali al poligono della stagione. Le migliori 10 e la classifica delle azzurre : Stanno per scattare i Mondiali di Biathlon, che dal 7 al 17 marzo si terranno a Oestersund, in Svezia: in palio 12 titoli iridati (8 individuali e 4 staffette), ma i punteggi assegnati varranno anche per la Coppa del Mondo. Vincerà chi saprà essere veloce sugli sci e precisa al poligono. A tal proposito andiamo a vedere le migliori in questa stagione al tiro nelle competizioni femminili e quali sono le percentuali delle italiane. Queste le ...

Biathlon - Mondiali 2019 : le percentuali al poligono della stagione. I migliori 10 e la classifica degli azzurri : Stanno per scattare i Mondiali di Biathlon, che dal 7 al 17 marzo si terranno a Oestersund, in Svezia: in palio 12 titoli iridati (8 individuali e 4 staffette), ma i punteggi assegnati varranno anche per la Coppa del Mondo. Vincerà chi saprà essere veloce sugli sci e preciso al poligono. A tal proposito andiamo a vedere i migliori in questa stagione al tiro nelle competizioni maschili e quali sono le percentuali degli italiani. Queste le ...

Biathlon – Coppa del Mondo femminile : le percentuali al tiro - tempi sugli sci e scarti delle azzurre : Vittozzi sbaglia meno di tutte, Wierer spara più veloce di chiunque: percentuali al tiro, tempi sugli sci, scarti, ecco la Coppa del Mondo ai raggi X in 16 punti Lisa Vittozzi prima, Dorothea Wierer seconda. La lunga pausa che porterà ai Mondiali ci ha lasciato in eredità una classifica generale ribaltata, ma che vede comunque due azzurre ai primi due posti della Coppa del Mondo femminile di Biathlon. A differenza di quasi tutte le altre ...

Biathlon - le percentuali al poligono degli azzurri dopo Soldier Hollow. Tutte le statistiche. Lisa Vittozzi sempre la migliore : dopo la tappa di Soldier Hollow la miglior tiratrice azzurra in Coppa del Mondo di Biathlon coincide con la leader della classifica generale Lisa Vittozzi, che anche negli Stati Uniti ha sparato con oltre il 90%. Dietro a lei Alexia Runggaldier, la quale però ha sparato molto meno. Scende al di sotto del 90% Dorothea Wierer, che paga un inseguimento molto falloso. Al maschile tutti attorno all’80% gli azzurri, con Lukas Hofer che si ...

Biathlon - le percentuali al poligono degli azzurri dopo Canmore. Tutte le statistiche. Lisa Vittozzi oltre il 92% : Il 30/30 fatto registrare a Canmore porta Lisa Vittozzi oltre il 92% di precisione al poligono in stagione in Coppa del Mondo di Biathlon: l’azzurra è la migliore tra le italiane, mentre scende poco al di sotto del 90% Dorothea Wierer. Resta appena sopra tale soglia Alexia Runggaldier, la quale però ha sparato poco più della metà delle volte rispetto alle compagne di squadra. Tra gli uomini invece le percentuali sono più basse e gli ...

Biathlon - le percentuali al poligono degli azzurri dopo Anterselva. Tutte le statistiche. Lisa Vittozzi davanti a Dorothea Wierer - risale Thomas Bormolini : Sono ai primi due posti nella classifica generale della Coppa del Mondo di Biathlon, ma sono anche tra le migliori per le statistiche al poligono: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono le migliori al tiro tra le biatlete che hanno sparato oltre 165 colpi (le azzurre, staffette comprese, sono rispettivamente a 272 e 273 tentativi). Tra gli uomini gran bella tappa ad Anterselva per Thomas Bormolini, che ora sfiora l’83% di precisione al ...

Biathlon - le percentuali al poligono degli azzurri dopo Ruhpolding. Tutte le statistiche. Dati molto simili per Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi : Sono molto vicine in classifica di Coppa del Mondo di Biathlon: vanno come un treno sugli sci e sono dei cecchini al poligono. Stiamo parlando di Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, prima e seconda in classifica generale e nei primissimi posti anche per le percentuali al tiro. La lotta tra le due viene vinta per un soffio da Vittozzi, ma entrambe sono oltre il 90%. In casa Italia però la migliore è Alexia Runggaldier, che beffa di un’inezia ...