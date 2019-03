Bernardeschi si è preso la Juventus E ora Dybala lo insegue

Bernardeschi si è preso la Juve : cosa cambia d’ora in avanti? : Federico Bernardeschi, autore di una grande prestazione nel match di ieri sera contro l’Atletico Madrid si è preso ufficialmente sulle spalle la Juventus. Una prestazione maiuscola, pazzesca, caratterizzata da un assist e una discesa palla al piede fino al fischio del calcio di rigore. Bernardeschi ha impressionato per voglia, cattiveria agonistica e spirito di sacrificio. […] More