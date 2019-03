Ben Affleck | «nuova vita» Come la fenice tatuata sulla schiena

Perché "Triple Frontier" - con Ben Affleck e Oscar Isaac - non è un semplice film d'azione : In più di due ore, 'Triple Frontier' riesce a cambiare tre volte genere. Passa dall'essere un poliziesco a un thriller, fino a diventare un survival. I protagonisti sono ex-commilitoni, tornati ...

L'ammissione di Ben Affleck : "L’alcolismo è un problema..." : Ben Affleck torna a far parlare di sé e non solo per motivi artistici. L'attore è infatti protagonista del film Triple Frontier, che sarà distribuito da Netflix nei prossimi giorni e che lo vede in buona compagna di una schiera di attori di calibro come Oscar Isaac, Garrett Hedlund e Charlie Hunnam. Ma a far parlare, prima ancora che la prova attoriale, sono le dichiarazioni che l'attore ha rilasciato durante un'intervista al programma ...

Ben Affleck grato a Jennifer Garner : ‘Sono fortunato - è una madre fantastica’ : “Sono fortunato perché i miei figli hanno una madre fantastica e lei è sempre lì per assicurarsi che noi siamo i genitori migliori possibili”, parola di Ben Affleck. L’ormai ex Batman della DC ha solo belle parole per l’ex moglie Jennifer Garner, che lo ha aiutato con il suo problema di alcolismo e con cui sta crescendo in armonia i loro tre figli di 13, 10 e 7 anni e che, a suo dire, lo aiuta moltissimo nel suo essere ...

Ben Affleck : "Essere alcolista è parte della mia vita. Io e i miei figli siamo fortunati ad avere Jennifer" : "Alcune persone si sentono a disagio, per me invece non è un problema parlarne. Essere un alcolista è parte della mia vita. È qualcosa con cui ho ancora a che fare". Dopo il rehab, Ben Affleck torna a parlare in pubblico e in un'intervista concessa a Today Show, racconta la sua battaglia contro l'alcolismo, la sofferenza che ha causato a lui e alle persone care. "Non voglio che sotterri la mia identità e diventi il ...

Triple Frontier - il ritorno di Ben Affleck con un film Netflix : Ben Affleck vuole dimostrare che c'è vita dopo Batman e lo fa con Triple Frontier , film d'azione di Netflix . L'attore ha detto addio al ruolo di Batman, è uscito dalla clinica dove era in cura per i ...

Batman - dopo Ben Affleck i favoriti sono quattro : Da prima che Ben Affleck mettesse fine alla sua esperienza come Bruce Wayne/Batman si facevano sempre più insistenti le voci sui nomi del prossimo Uomo pipistrello, ma come per James Bond e altri ...

Ecco perché Ben Affleck ha detto addio a Batman : Bisogna ammetterlo con franchezza: nonostante alcuni successi come Wonder Woman e il recente Aquaman, l’universo cinematografico legato alla Dc Comics ha vissuto in questi ultimi anni diverse défaillance. Una delle difficoltà maggiori si è riscontrata nel personaggio di Batman interpretato, forse senza troppa convinzione, da Ben Affleck: dopo svariati tira e molla (e qualche rehab), l’attore ha dichiarato nelle scorse settimane di ...

Ben Affleck conferma il suo abbandono del ruolo

Ben Affleck-Lindsay Shookus : ritorno di fiamma o solo amicizia? : Lindsay ShookusGwyneth PaltrowJennifer LopezBen Affleck e Lindsay Shookus di nuovo vicini. Foto del presunto incontro non ce ne sono, ma People assicura che l’attore di Hollywood e la produttrice televisiva, a oltre sei mesi dalla fine della loro relazione, hanno trascorso di recente un po’ di tempo insieme. «A Ben piace molto passare qualche ora con lei», rivela un amico del premio Oscar. «La coppia ha stretto una forte amicizia, ma nessuno dei ...