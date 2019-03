Battlefield 5 | nuovi dettagli sulla mappa | gli obiettivi e i veicoli della modalità

eurogamer

(Di lunedì 18 marzo 2019) EA ha finalmente confermato la data ufficiale di lanciobattle royale di5, Firstorm, che sarà disponibile verso la fine mese. Grazie alla segnalazione di Gamingbolt, ora otteniamo alcuniche arrivano attraverso canali ufficiali, con EA che presenta un aggiornamento che ci fornisce una panoramica su alcuni aspetti chiave dell'imminente esperienza battle royale.Alcuniconfermati sono in realtà cose che conosciamo già - ogni partita vedrà un massimo di 64 giocatori, con 16 squadre di 4 giocatori ciascuna in lizza per la supremazia - non è stata fatta nessuna menzione di altre varianti.Le partite in Firestorm saranno legate alla vostra progressione, mentre la meccanicadistruzione e il combattimento veicolare, ovviamente, faranno parte dell'esperienza.Leggi altro...

Eurogamer_it : #Battlefield5: nuovi dettagli sulla modalità Firestorm. -