Battaglia Usa contro Huawei non porta frutti Pechino | Azioni immorali da chi la

(Di lunedì 18 marzo 2019) L'Europa finisce nel mezzo dello sfra Usa e Cina. Tra ladi Washington(che non sta dando isperati) e con la campagna diper rinsaldare i rapporti con il Vecchio Continente."La Cina spera che tutti i Paesi creino un ambiente giusto ed equo per tutti i Paesi. Ci opponiamo ad accuse senza fondamento motivate da ragioni politiche, e tentativi di affossare una compagnia straniera. Pensiamo che tali pratiche siano anormali,e non abbiano sostegno da parte degli altri Paesi. Crediamo che i Paesi europei saranno indipendenti nel fare le loro scelte". Così il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, a Bruxelles per il dialogo strategico Ue-Cina, ha parlato dei timori, spinti dagli Usa, riguardanti il ruolo dinella costruzione della rete di telefonia mobile di quinta generazione in Europa. "Mi sono sempre tenuto in contatto ...

