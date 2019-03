Basket | i migliori italiani della 22a giornata di Serie A Tonut si mette sulle spalle

Basket - i migliori italiani della 21a giornata di Serie A. Vitali e Abass luci nella foschia bresciana - grandi partite per Ruzzier e Moraschini : Anche la ventunesima giornata di Serie A è andata in archivio con tutte le sue otto partite spalmate su tre giorni e tanti differenti orari. L’Italia cestistica, quella dei giocatori, ha cercato di mettere in mostra alcuni dei suoi migliori elementi, e lo ha fatto in particolare per ciò che riguarda gli esterni. La palma di miglior italiano del turno va a uno che la sua partita l’ha persa: è Luca Vitali. Il play della Germani Basket ...

Basket femminile - le migliori italiane della 21a giornata di Serie A1. Ilaria Milazzo indomita - ma il premio del coraggio è di Giulia Gatti : Come già in più di un’occasione nel corso della stagione, l’Italia mostra gli artigli in questa ventunesima giornata della Serie A1 di Basket femminile (che però non è la penultima, ma la terzultima, a causa dello spostamento della ventesima al 24 marzo). Diverse, infatti, sono le prestazioni da rimarcare, ma ce n’è una che, più di tutte, va apprezzata non già per i numeri in quanto tali, ma soprattutto perché chi l’ha ...

Basket – Mike James elogia l’Olimpia Milano : “questa squadra è fra le migliori 4-5 dell’Eurolega” : Mike James, talentuoso playmaker dell’Olimpia Milano, tesse le lodi della sua squadra inserendola fra le migliori formazioni presenti in Eurolega Prima a +6 su Venezia in Serie A, campionato del quale è campione in carica, 6ª in Eurolega dietro le migliori formazioni europee e in piena zona Playoff, l’Olimpia Milano sta vivendo una stagione di alto livello. Merito di un gruppo davvero talentuoso, assemblato da coach Pianigiani che ha già ...

Basket : i migliori italiani della 20agiornata di Serie A. Amedeo Della Valle e il trio azzurro di Brescia sugli scudi : Al termine Della ventesima giornata di campionato, risulta esserci una valutazione ufficialmente monca di quel che hanno espresso i giocatori italiani in questa tornata di Serie A 2018-2019. Con l’assegnazione del 20-0 a tavolino a Cremona per la squalifica di Gianmarco Pozzecco non tenuta in conto da Sassari, infatti, scompaiono dalle statistiche ufficiali le buone prestazioni che avevano trovato da una parte Michele Ruzzier e Giampaolo ...

Basket femminile - le migliori italiane delle Final Eight di Coppa Italia : Nicole Romeo e Chiara Consolini decisive nel successo di Ragusa : Si sono concluse con il trionfo di Ragusa le Final Eight della Coppa Italia 2018-2019 di Basket femminile, andate in scena in questo fine settimana a San Martino di Lupari. Spettacolo e sorprese non sono mancate nelle sette partite disputate, antipasto dei playoff che cominceranno dopo le ultime tre giornate del campionato di Serie A1. La formazione siciliana ha conquistato per la seconda volta il trofeo superando in Finale la sorprendente Sesto ...

Basket femminile - le migliori italiane della diciannovesima giornata di A1. Il duo di Torino Trucco-Milazzo funziona - molte le buone notizie : Nella diciannovesima giornata del campionato di Serie A1 femminile arrivano segnali positivi da parte di più d’una giovane italiana, a conferma del fatto che un ricambio generazionale delle veterane che hanno tenuto in piedi l’Italia cestistica per anni esiste ed è in atto. A mettersi in mostra, in particolare, è l’asse Ilaria Milazzo-Valeria Trucco di Torino: nel successo su Battipaglia la play classe ’94 mette a referto ...

Basket femminile - le migliori italiane della 18a giornata di A1. Nel giorno di Romeo emergono i blocchi italiani di Venezia e Geas : Se è vero che, per buona misura, sono mancate le partite ad alto tasso di combattività in questa diciottesima giornata di Serie A1 femminile, è ugualmente vero che più di un’italiana ha dimostrato di poter dare il proprio valido contributo alle varie cause in campo. Il dato migliore, per valutazione (29), lo mette a segno l’ultima aggiunta alla Nazionale azzurra, Nicole Romeo: l’italoaustraliana nata dall’altra parte del ...

Basket - i migliori italiani delle Final Eight Coppa Italia 2019 : Moraschini grande protagonista - Ruzzier “spaccapartita” : La Vanoli Cremona ha vinto la prima Coppa Italia della sua storia, battendo in Finale la Happy Casa Brindisi. Andiamo a vedere quali sono stati i migliori giocatori della tre giorni di Final Eight a Firenze. Riccardo Moraschini: un continuo girovagare tra A1 e A2, sempre con la nomea del grande talento, ma mai esploso del tutto. In quel di Brindisi ha Finalmente trovato fiducia e nelle Final Eight è stato uno dei protagonisti dello splendido ...

Basket - Final Eight Coppa Italia 2019 : a Firenze le migliori otto del girone d’andata. Milano favorita - ma occhio alle sorprese : Per questa settimana s’interrompe il campionato, ma si assegna il secondo trofeo dell’anno: la Coppa Italia. A Firenze, e precisamente al Mandela Forum, vanno in scena le Final Eight, che l’anno scorso hanno visto il successo di Torino in Finale su Brescia. Le Finaliste di un anno fa non ci sono, per differenti ragioni: l’Auxilium è invischiata nella lotta per evitare di scendere in Serie A2 dopo una stagione dai mille ...

Basket femminile - le migliori italiane della 17a giornata di A1. Spreafico lancia Broni - Bestagno riferimento di Venezia : Andiamo ad analizzare quali sono state le migliori giocatrici italiane nella 17a giornata della Serie A1 di Basket femminile. Giulia Arturi / Elisa Ercoli (Allianz Sesto S.Giovanni): la squadra lombarda si prende una vittoria davvero importante per il suo campionato e che apre addirittura la possibilità di chiudere tra le prime sei della classifica e dunque di saltare il primo turno di playoff. Nel successo contro Lucca brillano le due azzurre. ...

Basket - i migliori italiani della 19^ giornata di Serie A. La notte di Giancarlo Ferrero - brilla il trio Della Valle-Burns-Fontecchio : giornata piuttosto avara di soddisfazioni per i nostri giocatori nel diciannovesimo turno di Serie A, l’ultimo prima Della Coppa Italia. A prendersi la scena è un veterano emerso tardi nel nostro campionato, ma finché si sta sul parquet il “troppo tardi” non esiste, fortunatamente. Giancarlo Ferrero trova la sua miglior prestazione in carriera in Serie A: 28 punti in 22 minuti, 5/6 da due, 6/7 da tre e 27 di valutazione per ...

Basket - i migliori italiani della 18a giornata di Serie A. Marco Spissu migliore e sfortunato - bene diversi azzurri nel giro della Nazionale : E’ la Sardegna a regalare alla Serie A i due migliori giocatori della diciottesima giornata, grazie allo scontro tra Sassari e Brindisi finito dopo un tempo supplementare e vinto dall’Happy Casa ormai lanciata nella corsa ai playoff. In particolare, a prendersi il rango di miglior italiano del turno è Marco Spissu, che proprio oggi compie 24 anni. Lui, che a Sassari è nato, dopo anni di gavetta in A2 si è preso con costanza il ...