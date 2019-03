Bambino investito sulle strisce | é gravissimo

Bambino investito a Marostica - la nonna : "Thiago ce la farà - è un guerriero" : Marostica , Vicenza,, 12 marzo 2019 - Linda Terziu , 49 anni, albanese, è la nonna materna del piccolo Thiago. Risponde al telefono con gentilezza. È sempre in prognosi riservata il Bambino di 14 mesi ...

Il Bambino investito a Marostica da un camion resta in prognosi riservata : restano molto gravi le condizioni del bimbo di 14 mesi investito ieri pomeriggio con la mamma da un ubriaco che guidava un camioncino, in un parchetto a pochi passi dalla storica piazza degli Scacchi, a Marostica, nota località del Vicentino. Dopo il delicato intervento al San Bortolo di Vicenza subito nella notte - il piccolo ha subito l'amputazione parziale della gamba destra, ed ha anche un trauma cranico - la prognosi resta ...