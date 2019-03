Audi TTS | al via la commercializzazione della versione da 306 cv

Nuova Audi TTS Competition : la sportività ai massimi livelli [GALLERY] : Piacere di guida, design e passione per i dettagli sono gli ingredienti del successo di Audi TTS Al via la prevendita in Italia di Audi TTS, versione high performance della Nuova sportiva dei quattro anelli. I 306 CV e 400 Nm di coppia erogati dal 2.0 TFSI e il rinnovato cambio S tronic a sette marce, di serie, portano in dote un miglioramento nei tempi di accelerazione di Coupé e Roadster. Linee ancor più scolpite e interni esclusivi ...