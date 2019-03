Attacco ad Utrecht Gökmen Tanis ha agito per motivi personali

Utrecht - arrestato autore dell'Attacco : 18.45 E' stato arrestato l'uomo che ha sparato ai passeggeri di un tram a Utrecht, in Olanda, uccidendone almeno tre e ferendone cinque. Lo dice il capo della polizia. Si tratta di un 37enne di origini turche, già arrestato in passato per legami con l'Isis. Non è ancora chiaro se ha agito da solo o se con l'aiuto di complici. Dopo l'attacco l'antiterrorismo olandese si messo subito all'opera innalzando l'allerta a livello massimo