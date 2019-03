ASIA PAKISTAN - I cristiani ricordano i martiri degli attacchi alle chiese a Lahore | con

Tensione India-Pakistan - cancellati e dirottati i voli tra Europa e ASIA : Le tensioni tra India e Pakistan hanno provocato il caos negli uffici di pianificazione delle rotte delle compagnie aeree di mezzo mondo. Una delle autostrade dei cieli più trafficate, infatti, ora ...

ASIA. Il Pakistan abbatte due caccia indiani sopra la regione del Kashmir : COMMENTA E CONDIVIDI Siamo a un passo da una nuova guerra. Il Pakistan ha abbattuto due jet indiani , ha reso noto un portavoce delle forze armate pachistane, rispondendo ad un attacco di due aerei da ...

ASIA contrastata su tensioni India-Pakistan. Tokyo in rialzo : ... visto che mantenere l'attuale politica troppo a lungo potrebbe causare eccessive oscillazioni nell'economia. Kataoka ha anche sottolineato come BoJ e governo debbano intensificare la cooperazione ...

ASIA Bibi è in Canada - figlia smentisce/ Ultime notizie : 'è ancora in Pakistan' - Acs 'continuiamo a pregare' : 'Asia Bibi è in Canada': arriva la smentita della famiglia: la donna accusata di blasfemia si troverebbe ancora in Pakistan, incubo non ancora finito.

Fondazione Acs : "ASIA Bibi in Pakistan" : 15.46 "Asia Bibi è ancora in Pakistan". Lo afferma la Fondazione pontificia che segue la vicenda "Aiuto alla Chiesa che soffre". Parole che contraddicono il legale della donna secondo cui Asia sarebbe in Canada con la famiglia. Nel tweet, la Fondazione Acs "prega perché prestissimo possa ricongiungersi con le proprie figlie".

Giallo su ASIA Bibi : 'è in Canada' - 'no è ancora in Pakistan' : Si apre un nuovo Giallo sulla sorte della cristiana pakistana Asia Bibi, recentemente scagionata dall'accusa di blasfemia per cui era stata condannata a morte. "Ha lasciato il Paese ed è ora in Canada"...

Legale : ASIA Bibi ha lasciato Pakistan : 13.31 Asia Bibi, la Pakistana cattolica condannata a morte nel 2010 per avere offeso il nome del profeta Maometto e poi assolta dalla Corte suprema, ha lasciato il suo Paese e si trova ora con la famiglia in Canada. Lo riferisce il suo Legale in un'intervista al giornale tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung. Una lite con donne islamiche, la denuncia dell'imam, l'arresto e la condanna. Mobilitazione internazionale,assoluzione e ...

ASIA Bibi è libera - i giudici confermano l'assoluzione : la donna può lasciare il Pakistan - Sky TG24 - : La Corte Suprema conferma il verdetto dello scorso ottobre : la donna cristiana condannata a morte nel 2010 per blasfemia può lasciare il Paese, dov'è in pericolo di vita per le minacce ricevute ...

ASIA Bibi può lasciare il Pakistan : l’assoluzione è confermata : Anche l’ultimo ostacolo legale è stato superato: Asia Bibi, donna cristiana, condannata a morte nel 2010 per blasfemia e rilasciata a ottobre, può finalmente lasciare il Pakistan. La Corte Suprema ha confermato la sua assoluzione, respingendo il ricorso di Qari Saalam, l’imam del villaggio dove venne accusata di blasfemia. Subito dopo l’assoluzione, i gruppi radicali islamici avevano scatenato le proteste e avevano minacciato lei e la sua ...

Corte suprema del Pakistan conferma l'assoluzione per ASIA Bibi : La Corte suprema del Pakistan ha respinto la petizione per la revisione dell'assoluzione di Asia Bibi, la donna Pakistana, di religione cristiana, che lo scorso 31 ottobre è stata liberata dopo oltre otto anni di carcere per blasfemia. Lo ha riferito il sito del quotidiano Pakistano 'Dawn'.Come spiega il sito dell'emittente 'Geo', la Corte formata dal capo della Giustizia, Asif Saeed Khosa, e dai giudici Qazi Faez Isa e Mazhar Alam ...

ASIA Bibi è libera - può lasciare il Pakistan : l’ultimo verdetto dopo la condanna per blasfemia : La Corte suprema del Pakistan ha respinto il ricorso contro l'assoluzione di Asia Bibi chiudendo così la lunga battaglia legale sulla donna cristiana che aveva rischiato la condanna capitale perché accusata di blasfemia nel suo Paese. condannata nel 2010 e poi assolta, ora Asia Bibi è libera di lasciare il Pakistan.Continua a leggere

La Corte Suprema del Pakistan ha respinto il ricorso contro l’assoluzione di ASIA Bibi : La Corte Suprema del Pakistan ha respinto il ricorso contro l’assoluzione di Asia Bibi, la donna cristiana che nel 2010 era stata accusata di blasfemia per avere insultato il profeta Maometto durante un litigio con alcuni vicini di casa ed

ASIA Bibi - la Corte suprema del Pakistan ha confermato l’assoluzione : La Corte suprema del Pakistan ha confermato l’assoluzione di Asia Bibi, la donna cristiana condannata a morte nel 2010 per blasfemia e rilasciata lo scorso ottobre. Ora la donna potrebbe lasciare il Paese dove era trattenuta, tra le minacce di morte degli islamisti, fino alla decisione dell’Alta Corte sul ricorso contro l’assoluzione. Secondo il giudice Asif Saeed Khosa, presidente dei tre membri della Corte chiamati a rivedere il caso, il ...

ASIA Bibi è libera - la Corte Suprema del Pakistan ha respinto l'ultimo ricorso : Roma. Asia Bibi è libera. La Corte Suprema del Pakistan ha respinto il ricorso contro la sentenza che lo scorso 31 ottobre aveva assolto la madre di famiglia cristiana condannata a morte per blasfemia. Il verdetto è stato pronunciato dal presidente del Tribunale, il giudice Asif Saeed Khosa. Dopo no