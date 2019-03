Apple | potrebbe presentare nuovo servizio di streaming video | attesa per il 25 marzo

Apple invita tutti allo 'showtime' del 25 marzo - potrebbe esordire un nuovo servizio di streaming video : Il servizio di streaming sembra l'elemento più scontato: la GIF a corredo degli inviti non lascia spazio a interpretazioni, dato che è un esplicito riferimento al mondo del cinema con una sorta di ...

Apple invita tutti allo “showtime” del 25 marzo - potrebbe esordire un nuovo servizio di streaming video : Se le novità Apple vi intrigano, segnate a calendario la data del 25 marzo, quando presso lo Steve Jobs Theater (l’auditorium situato nell’Apple Park di Cupertino) si terrà l’evento “It’s showtime”. Non serve andare in California per seguirlo, è prevista la diretta streaming sul sito ufficiale dell’azienda. Che cosa annuncerà Apple? Per certo dovrebbe esordire il nuovo servizio video streaming a pagamento, non è escluso ...

Un headset AR di Apple potrebbe arrivare nel 2020 : Secondo un nuovo report di Ming-Chi Kuo (tramite 9to5mac), un analista affidabile su tutto ciò che riguarda Apple, la società starebbe lavorando a un headset per la realtà aumentata e starebbe per lanciare il dispositivo. Questo paio di occhiali potrebbe entrare in produzione di massa già nel quarto trimestre del 2019 e dovrebbe essere disponibile durante la prima metà del 2020, segnala Techcrunch.com.Non è ancora chiaro cosa saremo in grado di ...

La piattaforma di streaming on-demand di Apple (forse inclusa in iTunes) potrebbe arrivare su Android : Cambiamenti in vista in casa Apple: la società sta per rinnovare totalmente iTunes, applicazione che permette di riprodurre e acquistare prodotti multimediali, dalla musica ai film. Il 25 marzo dovrebbe esserci un evento Apple che avrà come protagonista proprio la piattaforma. Alcune indiscrezioni farebbero intendere che la società di Cupertino abbia intenzione di lanciare proprio […] L'articolo La piattaforma di streaming on-demand di ...

Sorpresa - l’Apple car potrebbe essere un furgone : Ci risiamo. Dopo le numerose speculazioni relative alla possibile realizzazione di una Apple Car, ossia di una vettura elettrica brandizzata con il marchio della mela morsicata, giungono nuovi rumor sull’avvento di Cupertino nel mondo dell’automobile, che i media hanno contrassegnato come Project Titan. Questa volta le indiscrezioni giungono da Manager Magazin, un giornale tedesco, il quale, citando diverse fonti anonime, sostiene ...

Galaxy Fold potrebbe essere il peggior nemico di Apple - : Nel frattempo Samsung punta a rafforzare ulteriormente la sua leadership con investimenti per costruire il più grande impianto di produzione OLED al mondo. Ad ogni modo, il problema per Apple non ...

Secondo Apple - uragani e alluvioni potrebbero favorire gli iPhone : Sia chiaro: qui nessuno si augura un uragano per fare profitti. Però Apple non nasconde che “eventi meteorologici estremi potrebbe favorire la domanda di iPhone": “Il cambiamento climatico ha già influenzato il nostro business” e lo farà in futuro, nel bene e nel male. In un rapporto di Cdp, no profit britannica che spinge le società a una maggiore trasparenza in tema di ambiente, Cupertino ha spiegato nel dettaglio quali sono e ...

Quali potrebbero essere i "nuovi servizi" che Apple lancerà quest'anno : A Cupertino è scattato il piano “S”: dire che va tutto bene è impossibile, meglio dire allora che l'iPhone non è tutto. “S” sta per servizi. Include (tra le altre cose) iCloud, Apple Music, Apple Pay ed è la voce di bilancio più stabile e che cresce di più. Da tempo Cupertino la spinge con forza, consapevole che sia l'unica carta per riequilibrare un bilancio troppo dipendente dagli iPhone (nei suoi successi ma anche nei suoi chiari di luna). ...

Sul sito della Apple è tornato l'iPhone SE - e potrebbe non essere una buona notizia : Riecco l'iPhone SE: il più economico smartphone Apple è tornato in vendita. È spuntato nella sezione offerte del sito ufficiale americano , a 249 dollari per 32GB e 299 per 128GB. Al momento è ...