Anticipazioni Una Vita fino al 24 marzo | la trasfusione si farà | Arturo verrà dimesso

Una Vita - Anticipazioni : Ursula cerca di uccidere Samuel e Diego : Ursula - Una Vita Ursula Dicenta (Montse Alcoverro), la terribile dark lady di Una Vita, deciderà di sbarazzarsi definitivamente dei figliastri negli episodi della telenovela in onda nei prossimi giorni: dopo aver scoperto che Samuel (Juan Gareda) intende donare il sua sangue a Diego (Ruben De Eguia) per tentare di salvarlo dall’intossicazione da mercurio, la donna obbligherà Carmen (Maria Blanca) a corrompere l’infermiera che ...

Anticipazioni Una Vita : Fabiana costretta a non avvicinarsi a Jaime Alday : Le trame dello sceneggiato di origini spagnole “Una Vita” continuano a essere ricche di colpi di scena. Le Anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 tra qualche mese svelano che Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) farà spaventare Fabiana (Inma Perez Quiros). Dopo aver fatto visita in ospedale a Jaime Alday, contro il consenso della madre di Blanca, la donna sparirà nel nulla. In particolare la domestica Aguado verrà rapita da ...

QUESTA SETTIMANA a UNA VITA - le Anticipazioni fino al 22 marzo : Parte una nuova SETTIMANA con la telenovela Una VITA e dunque vi riepiloghiamo le anticipazioni ufficiali su quel che vedremo da oggi (17 marzo) fino a venerdì prossimo su Canale 5. Vi ricordiamo che la telenovela andrà in onda anche martedì alle 22,30 su Rete 4. Qualcuno consegna un biglietto minatorio a casa Palacio. Lolita corre in strada e sente un losco figuro che aveva già intravisto in precedenza parlare della Taverna del Capretto. Su ...

Una Vita Anticipazioni 18 marzo 2019 : Blanca sogna che Diego muore : Blanca ha un incubo terribile e sogna Diego morto su un letto. Vuole andare a trovarlo ma Samule la ferma.

Una Vita Anticipazioni : FABIANA contro CARMEN - ecco perché : Nelle prossime puntate di Una Vita, Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) deciderà di far sequestrare FABIANA (Inma Perez Quiros); questa azione genererà delle evidenti tensioni tra la domestica e CARMEN Sanjurjo (Maria Blanca), “complice” dell’ultima malvagità della dark lady. Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che tutto avrà inizio nel momento in cui Jaime Alday (Carlos Olalla) si risveglierà inaspettatamente dal ...

Una Vita - Anticipazioni puntate spagnole : la ripresa inaspettata : anticipazioni Una Vita, puntate straniere: Jamie si sveglia dal coma Jamie Alday si sveglierà dal coma nelle prossime puntate di Una Vita. Il gioielliere a sorpresa non ricorderà nulla del suo passato, dalla morte di Cayetana in poi. In ospedale Samuel sfrutterà l’occasione per raccontare al padre la sua verità. A Una Vita il più piccolo degli Alday svelerà al padre che Diego e Blanca sono stati insieme, nonostante la figlia di Ursula ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Olga ama Diego e gli salva la vita : Olga, designata garante delle ultime volontà di Diego, da il suo consenso affinché l'Alday venga sottoposto ad una cura che potrebbe salvargli la vita.

Una Vita Anticipazioni 17 marzo 2019 : Olga minaccia il matrimonio di Ursula : Olga ha trovato un informazione che potrebbe far annullare il matrimonio della madre e lo comunica a Diego, nella speranza che il ragazzo reagisca e si curi.

Una Vita Anticipazioni dal 18 al 22 Marzo 2019 : Susana perde tutto : anticipazioni Una Vita prossima settimana: Arturo si sveglia La prossima settimana andranno in onda degli episodi molto interessati ad Una Vita. Blanca continua a stare male e questo fa preoccupare Samuel. L’uomo la inVita perciò a sottoporsi a dei controlli per capire da cosa dipenda tutto questo malessere. Nel frattempo, la Vita di Diego è […] L'articolo Una Vita anticipazioni dal 18 al 22 Marzo 2019: Susana perde tutto proviene da ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di domenica 17 e lunedì 18 marzo 2019 : anticipazioni puntata 665 e 666 di Una VITA di domenica 17 e lunedì 18 marzo 2019: Su richiesta di Diego Alday, Olga firma un documento che la nomina garante della sua intenzione di morire con dignità. Tuttavia Olga non demorde e, per suscitare l’interesse di Diego e provocargli una reazione, gli svela di conoscere un modo per far annullare il matrimonio tra Ursula e Jaime, grazie a un’informazione che si trova in un ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : la fuga di Simon ed Elvira e la tragica morte di Adela : Dopo quanto accaduto ad Arturo, Elvira deciderà di chiudersi in convento ma Simon non glielo permetterà, anzi le proporrà una fuga da amore... purtroppo con tragiche conseguenze.

Anticipazioni Una Vita : la morte di Olga e Adela - Ursula accusa Diego : I colpi di scena nella telenovela spagnola “Una Vita” continuano ad essere numerosi. Le Anticipazioni degli episodi che il pubblico italiano vedrà entro la metà di aprile 2019, svelano che due personaggi femminili usciranno di scena in un terribile modo. Si tratta di Olga Dicenta che verrà uccisa dalla madre Ursula Dicenta, dopo aver tentato di pugnalare la sorella Blanca. L’altra donna che farà una brutta fine è Adela, perché perderà la Vita ...