Anticipazioni ultima puntata Il silenzio dell’acqua | domenica 24 marzo

Che Dio ci aiuti 5 - ultima puntata : Suor Angela accusata di rapimento - Anticipazioni 21 marzo : Una punta di giallo intorbidisce le acque per il decimo e ultimo appuntamento con Che Dio ci aiuti 5 previsto per giovedì 21 marzo su Rai1 alle 21.25. La fuga di Suor Angela (ancora una volta interpretata da Elena Sofia Ricci) dal convento accennata già nella puntata precedente sembra inspiegabile, e nel frattempo torna all’ovile Azzurra. Tanti colpi di scena per il gran finale di stagione. Ecco le anticipazioni. Che Dio ci aiuti 5: ...

Anticipazioni ultima puntata Il silenzio dell’acqua : qui la data : Domenica 24 marzo va in onda in prima serata su Canale 5, a partire dalle 21.25, l’ultima puntata de Il silenzio dell’acqua. Si conclude così la serie Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti (che ha dichiarato di essersi ispirato alle serie americane per il suo ruolo, in particolare a True Detective), i quali hanno prestato il loro volto a due poliziotti dalle filosofie e dalle provenienze molto differenti. Di fatto una miniserie – ...

Il nome della rosa : trama e Anticipazioni ultima puntata 25 marzo 2019 : Il nome della rosa: trama e anticipazioni ultima puntata 25 marzo 2019 Lunedì 25 marzo 2019 alle 21.25 andrà in onda su Rai 1 la quarta puntata de Il nome della rosa. La fiction della rete ammiraglia, attesa con impazienza dagli appassionati lettori dei romanzi di Umberto Eco, giunge così al suo ultimo appuntamento. Dopo l’adattamento cinematografico del 1986 diretto da Jean- Jacques Annaud, pellicola celebre per la straordinaria ...

Anticipazioni ultima puntata La porta rossa 2 : Vanessa dichiara il suo amore a Leonardo : Torna anche questa settimana l'appuntamento con la fiction "La porta rossa 2". Mercoledì 20 marzo infatti verrà trasmessa su Rai 2 in prime-time la sesta e ultima puntata della seconda stagione, nella quale Leonardo cercherà in tutti i modi di non far avverare la visione che ha avuto modo di vedere alla nascita della figlia, scena andata in onda nel primo episodio di questa seconda stagione. Inoltre, il commissario dovrà fare i conti con i nuovi ...

Anticipazioni Il silenzio dell’acqua ultima puntata : Luisa e Andrea scioccati : Il silenzio dell’acqua Anticipazioni ultima e quarta puntata di domenica 24 marzo 2019 L’ultimo giorno di Laura (Caterina Biasiol). Le Anticipazioni dell’ultima puntata de Il silenzio dell’acqua ci rivelano che verrà fatta una particolare ricostruzione su quello che è successo alla ragazza poco prima di perdere la vita. Sembrava una giornata come le altre, anche […] L'articolo Anticipazioni Il silenzio ...

Il silenzio dell’acqua - Anticipazioni ultima puntata di domenica 24 marzo : anticipazioni della quarta ed ultima puntata de Il silenzio dell’acqua, fiction che vede protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. L’episodio conclusivo andrà in onda domenica 24 marzo 2019 in prima serata su Canale 5. Ecco la trama ufficiale: Il sangue trovato sulle scarpe di Matteo (Riccardo Maria Manera) è di Laura (Caterina Biasiol), ma Luisa (Ambra Angiolini) e Andrea (Giorgio Pasotti) scoprono anche che Don Carlo (Fausto ...

Anticipazioni Il silenzio dell'acqua - ultima puntata : Don Carlo riceve un videomessaggio : La miniserie in onda dall'8 marzo su Canale 5, Il silenzio dell'acqua, è composta da quattro puntate, di cui l'ultima andrà in onda il 24 febbraio. La fiction ha riscosso fino ad ora un discreto successo sulla scia del consenso di pubblico ottenuto, settimane fa, dalla miniserie 'Non mentire'. La storia è iniziata con la sparizione di Laura, una ragazza di 16 anni, in un piccolo borgo della provincia di Trieste, Castel Marciano, e si è ...

Anticipazioni Che Dio ci Aiuti ultima puntata - sesta stagione non ancora confermata : Giovedì 21 marzo ci sarà il gran finale della fiction Che Dio ci Aiuti 5 con protagoniste Elena Sofia Ricci e Valentina Valpreda. Le Anticipazioni ci rivelano che la povera Suor Angela sarà accusata di rapimento mentre tornerà al convento la dolce Azzurra. E poi Ginevra si renderà finalmente conto che il suo cuore batte per Nico. Ecco i dettagli e perché la sesta stagione dovrebbe essere confermata anche se non è arrivata ancora dalla Rai ...

Il silenzio dell’acqua : trama e Anticipazioni ultima puntata 24 marzo : Il silenzio dell’acqua: trama e anticipazioni ultima puntata 24 marzo Il silenzio dell’acqua è la nuova fiction, targata Mediaset, che va in onda dall‘8 marzo su Canale 5. Il 24 marzo, in prima tv, andrà in onda l’ultima puntata della serie che vede come protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. La fiction si presenta come un giallo, per certi versi thriller, che riesce a tenere gli spettatori con il fiato ...

C'è Posta per Te - Anticipazioni ultima puntata del 16 marzo 2019 : C'è Posta per Te chiude la sua stagione con un regalo speciale per uno degli invitati e per il pubblico, ovvero Julia Roberts, ospite unica dell'ultima puntata in onda questa sera, sabato 16 marzo 2019, su Canale 5 a partire dalle 21.30.Vedremo se anche questa sera domineranno le storie tra padri e figli, le più gettonate, e quali saranno i protagonisti delle storie 'over', cui in genere si affida il momento leggerezza della ...

Che Dio ci aiuti 5 : Anticipazioni ultima puntata del 21 marzo 2019 : Valeria Fabrizi e Elena Sofia Ricci in Che Dio ci aiuti 5 Il giovedì sera di Rai1 è tornato saldamente in mano a Lux Vide con le avventure di Che Dio ci aiuti, la fortunata fiction con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela, una religiosa sui generis pronta come sempre a confortare, consigliare e guardare con amore tutti coloro che incontra sulla sua strada. Nella serie, che vede dietro la macchina da presa Francesco Vicario, ...