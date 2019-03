Annunciate le camicie ufficiali dei Pokémon

eurogamer

(Di lunedì 18 marzo 2019) Isono stati "in prima linea" nella cultura popolare sin da quando il franchise è stato creato nel 1995 e la serie è stata sempre presente in una vasta gamma di mezzi: giochi, carte collezionabili e persino abbigliamento.Ebbene, come segnala Gamerant, è proprio l'abbigliamento il protagonista delle notizie più recenti sui mostriciattoli tascabili. Pokemon e i creatori disu misura, Original Stitch, stanno collaborando alla realizzazione di una linea completa diper ognuno dei 151 Pokemon originali.Ogni Pokemon ha un design personalizzato per ogni camicia che varia da casual da spiaggia ad abbigliamento da ufficio formale. Non è chiaro se si tratta di una collaborazione a tempo limitato, ma è il risultato di un enorme sforzo tra The Pokemon Company, Original Stitch e molti designer di terze parti.Leggi altro...

