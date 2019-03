Animali | WWF | torna a volare la gru cenerina ferita dai bracconieri

Animali - WWF : convivere con gli orsi polari è possibile : “Il cambiamento climatico non aumenta solo il rischio di estinzione per le specie, ma anche i possibili conflitti tra fauna selvatica e uomo. Gli Animali cercano nuove risorse per adattarsi alla rapida diminuzione degli habitat, e spesso le risorse più facili da trovare sono negli insediamenti umani. A Roma accade con i gabbiani, in Russia -alcuni giorni fa- circa cinquanta orsi polari hanno invaso la città di Belushya Guba, ...

Animali - Wwf : “Salvata una piccola tartaruga spiaggiata dalla mareggiata in Puglia” : Ieri pomeriggio, domenica 24 febbraio, Federico stava portando i suoi cani a passeggio nel litorale vicino a Torre A Mare, in provincia di Bari, quando si è accorto che una piccola tartaruga si trovava esanime, immobile e spiaggiata a causa della forte mareggiata dei giorni scorsi. “Già due anni fa, il 24 dicembre, la sessa persona ci aveva permesso di salvare un’altra tartaruga - ha raccontato Fabrizio Stagnani, volontario del Centro Recupero ...

Animali - il Wwf : “Servono maggiori sforzi per salvare le tigri - le aree del Sud-Est Asiatico sono più a rischio” : In occasione della terza conferenza dedicata alla valutazione del programma di azione globale per le tigri, i governi coinvolti nella tutela dei grandi felini hanno espresso l’urgente necessità di sopperire alle cruciali lacune di gestione di alcune aree in cui si trova la tigre, in particolare nel Sud-Est Asiatico. Questa conferenza è l’ultimo passo del processo iniziato nel 2010 con il Vertice per la tigre di San Pietroburgo, dove 13 ...