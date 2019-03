Angelo Russo | età | altezza | peso | figli e moglie

caffeinamagazine

(Di lunedì 18 marzo 2019) Nella famosa serie televisiva ”Il commissario Montalbano”interpreta l’amatissimo agente Catarella, il divertente e strampalato centralinista del commissariato di Vigata. Spalla delle più esilaranti gag comiche telefoniche della serie, giocate sugli equivoci linguistici dovuti alla sua parlantina veloce e strettamente siciliana, l’attore inizia fin da piccolo a mostrare interesse per la recitazione.Mette in luce le sue qualità artistiche in locali teatri della Sicilia, fino ad assumere ruoli di attore sia in teatro che in televisione, raggiungendo la notorietà nazionale soprattutto per la sua parte nel ruolo dell’agente Catarella, nella serie televisiva di grande successo ”Il commissario Montalbano”. Ha recitato nella fiction ”Il capo dei capi” e interpretato una piccola parte nel film ”Il pesce innamorato” di ...

