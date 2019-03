Ambiente | 3M lancia la sfida | dal 2019 solo prodotti che dimostreranno di essere

meteoweb.eu

(Di lunedì 18 marzo 2019) 3M si conferma azienda leader in tema di sostenibilità: da quest’anno infatti tutti i nuoviche entreranno nel processo di commercializzazione, rispetteranno il Sustainability Value Commitment, un sistema di valutazione interno all’azienda che permetterà di attestare l’impatto che ogni prodotto avrà sull’. In quest’ottica, sono tre le principali linee d’azione dell’azienda di St. Paul, delineate dal CEO Mike Roman: “Science for Circular”, modello secondo il quale le soluzioni progettuali utilizzeranno meno materiali, proprio nell’ottica di un’economia circolare; “Science for Climate”, legato a una particolare attenzione per l’innovazione collegata alla “decarbonizzazione” dell’industria, e “Science for Community” con l’obiettivo e la speranza di dare un segnale per creare un mondo migliore grazie alla scienza. Un impegno concreto, con 91.000 dipendenti nel mondo, di cui ...

Maxz79 : @ElisaSoldani1 @andr900 D'accordo al 100% con te. Greta è un bel fenomeno social e lancia un grande messaggio ma sm… - Luca100celleASR : A TeleRadioStereo stanno da Valentino Fiat Lancia sulla Prenestina e a Rete Sport stanno da Valentino Volkswagen su… -