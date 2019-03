Alla prima Nations Cup del FIA Gran Turismo Championship 2019 trionfa Nicolàs Rubilar

Alla prima Nations Cup della FIA Gran Turismo Championship 2019 trionfa Nicolàs Rubilar : Pochi giorni fa è andata in scena la Manufacturer Series, mentre ieri abbiamo potuto ammirare la Nations Cup di FIA Gran Turismo Sport dove ha partecipato anche l'italiano Giorgio Mangano. Tuttavia è stato il cileno Nicolás Rubilar ad aggiudicarsi la pole position con una prestazione davvero incredibile.Ecco il contenuto del comunicato stampa che descrive cosa è successo durante l'evento:Il cileno Nicolás Rubilar (PSN ID: FT_NicoR) si è ...

Volley femminile - Sara Bonifacio : “A Busto la mia prima stagione da protagonista - se la spAlla me lo permette sarò in Nazionale” : ESCLUSIVA OA SPORT – Giornate di attesa e tensione in casa della Unet E-Work Busto Arsizio alla vigilia della finale di CEV Cup. Martedì 19 marzo le ragazze allenate da Marco Mencarelli voleranno in Romania per affrontare la partita di andata in casa dell’Alba Blaj. Tra le principali protagoniste dell’eccellente stagione condotta sino a questo momento dalle Farfalle c’è sicuramente Sara Bonifacio. Dopo quattro stagioni a ...

Vi consiglio "Drip" di The Marias & Triathlon perché vi catturerà dAlla prima nota : Ci sono pezzi che seppur ascoltati a basso volume si fanno notare, eccitano la nostra curiosità. Questo 'deep deep' mi ha catturato dalla prima nota e la band è da tenere d'occhio.

Un Genoa travolgente infligge Alla Juve la prima sconfitta in campionato | : Vittoria rossoblù in un Ferraris da tutto esaurito. Per i bianconeri senza Ronaldo è la prima sconfitta stagionale in campionato

La Superluna torna a dar spettacolo e dà il benvenuto Alla primavera : La Luna torna a dar spettacolo. La notte tra il 20 e 21 marzo, in concomitanza con l'equinozio di primavera, assisteremo alla terza e ultima Superluna dell'anno. L'evento segue quello registrato lo scorso febbraio, quando a occhio nudo è stato possibile osservare il satellite al massimo del suo splendore. Quest'anno l'equinozio di primavera cade il giorno 20 marzo, alle 22:58. Pochissime ore dopo, il 21 marzo alle 02:43, la Luna ...

PAllamano - Serie A femminile 2019 : scivola Oderzo - Salerno si prende il primato : Manca solamente una giornata, sessanta minuti, alla fine della regular season della Serie A di Pallamano femminile, e il primo posto sembra ormai indirizzato verso la Jomi Salerno, che sconfigge 26-23 in trasferta la Venplast Dossobuono grazie alle 9 reti di Suleiky Gomez, e allunga in graduatoria sulla Mechanic System Oderzo, che impatta 23-23 contro Cassano Magnago. Agevole invece il successo del Brixen, che con 13 reti di un’ispirata ...

Unioni civili - per la prima volta una donna verserà l’assegno Alla ex : I PATTI DI CONVIVENZALE CASE POPOLARILA MALATTIALA CASAL'UNIONE CIVILELA CERIMONIAI DIRITTI IL COGNOMEVITA FAMILIARELA STEPCHILD ADOPTIONL'OBBLIGO DI FEDELTA'Per la prima volta, il tribunale ha stabilito che una donna dovrà corrispondere alla ex «moglie» un assegno di mantenimento. È successo a Pordenone: la coppia, che si era formata nel 2013, si era unita civilmente tre anni dopo. Quando il legame è finito, una delle due ha chiesto di poter ...

Serie A - Spal-Roma 2-1 : Ranieri ko Alla prima in trasferta : La prima vera Roma di Ranieri si infrange in casa della Spal , sconfitta per 2-1. In casa la squadra di Semplici non vinceva dal 17 settembre. Contro i giallorossi poi, quest'anno ha fatto bottino ...

F1 - GP Australia 2019 : la Mercedes è pronta per la prima doppietta stagionale - la Ferrari è chiamata Alla grande impresa : Il Gran Premio d’Australia, prima prova del Mondiale 2019 di Formula Uno, è pronto ad impreziosire l’alba italiana di domani, domenica 17 marzo (clicca qui per programma e tv). La gara sul circuito cittadino di Melbourne, tuttavia, rischia di tingersi d’argento in maniera totale. Un argento vivo, vivissimo, che rischia di fare impallidire il rosso Ferrari che, sulla SF90, è già opaco di suo. I tempi messi a segno nelle tre ...

Nuova Zelanda - il killer aveva inviato Alla premier il suo manifesto poco prima della strage : È arrivato in aula in abiti bianchi da detenuto, mani ammanettate e a piedi nudi, e ha sogghignato quando i reporter lo hanno fotografato in aula, affiancato da due agenti di polizia. Brenton Harrison Tarrant, l’australiano 28enne accusato di omicidio per la strage della moschea di Christchurch, ha anche fatto il saluto dei suprematisti bianchi. L’ufficio della premier Jacinda Ardern ha riferito che pochi minuti prima dell’attacco ...

Zedadka dAlla primavera in panchina per Napoli-Udinese : Convocato a sorpresa da Ancelotti per far fronte ai numerosi infortuni in vista della partita contro l’Udinese il giovanissimo della primavera Zedadka. La sua storia Di nazionalità francese ma con origini algerine. Zedadka è nato a Pertuis, Francia, il 9 giugno del 2000. Cresciuto calcisticamente nel Nizza, ha giocato nel campionato semi-professionistico Nationnal 2, conquistando il posto nella Nazionale francese Under 17. La scorsa ...

Nuova Zelanda - killer inviò il suo manifesto suprematista Alla premier prima di sparare | La polizia : Tarrant ha agito da solo : In tribunale Brenton Harrison Tarrant ha sogghignato quando i reporter lo hanno fotografato, affiancato da due agenti di polizia, e ha fatto con la mano il gesto dei suprematisti.