Alitalia | nuova fumata nera su cigs

La nuova Alitalia si intravede - ma è al buio sugli esuberi : La presenza pubblica in Alitalia, con il Tesoro e le Ferrovie dello Stato, potrà anche superare il 50%, ma ai sindacati non basta. Per fidarsi davvero hanno bisogno di leggere nero su bianco il nuovo piano industriale. Vogliono vederlo al più presto e dentro vogliono trovarci soprattutto gli investimenti volti al rilancio della compagnia aerea. Per essere credibile ai loro occhi, questo piano non deve porre il problema degli ...

Salvataggio Alitalia - chi finanzierà la nuova compagnia aerea : La vicenda del Salvataggio di Alitalia sembra aver raggiunto una svolta. Il consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato (Fs), riunitosi ieri a Palazzo Chigi, ha infine fatto un po’ di chiarezza riguardo ai partner internazionali che lo affiancheranno nel piano di Salvataggio della compagnia di bandiera. L’americana Delta Air Lines e la britannica EasyJet, già indicate come possibili alleate fin dall’inizio, hanno confermato il loro ...

Nuova Alitalia - dal governo via libera alla partecipazione del Mef - Fs : 'Ok alla trattativa con Delta e EasyJet' : Il governo si è detto pronto a partecipare alla costituzione della "Nuova Alitalia" tramite il ministero dell'Economia. La decisione è stata presa durante un vertice tra il premier Conte e i ministri Di Maio e Tria. Il tutto però, precisa Palazzo Chigi, "a condizione della sostenibilità del piano industriale ...

Vertice da Conte - via libera a partecipazione Mef a Nuova Alitalia : Roma, 13 feb., askanews, - Si è appena concluso un Vertice a Palazzo Chigi alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del Vicepresidente Luigi Di Maio e del Ministro dell'Economia Giovanni Tria, all'esito del quale, secondo quanto si apprende a palazzo Chigi, "Si è convenuta la disponibilità del Governo di partecipare alla costituzione della Nuova Alitalia, tramite il ...

Alitalia - Paleari : entro l'estate la nuova compagnia : Roma, 7 feb., askanews, - Questa volta l'accordo per Alitalia si farà: entro marzo è attesa la scelta del partner industriale tra Lufthansa e Delta Air Lines. Poi il piano. E per l'amministrazione ...