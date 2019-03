Alitalia | EasyJet si ritira dalla trattativa con Fs-Delta

Alitalia - EasyJet si ritira. Sciopero piloti : EasyJet esce dalla partita Alitalia . Ad annunciarlo la compagnia low cost britannica in una nota. "A seguito delle conversazioni con Ferrovie dello Stato Italiane e Delta Air Lines per la creazione ...

Alitalia - easyJet si ritira. Il piano torna in discussione - resta solo Delta : «A seguito delle conversazioni con Ferrovie dello Stato Italiane e Delta Air Lines per la creazione di un consorzio che valutasse le opzioni per le future operazioni di Alitalia, easyJet ha deciso di ritirarsi dal processo». È quanto indica easyJet in un comunicato in cui conferma il suo impegno per l'Italia quale mercato chiave della compagnia...

Alitalia - EasyJet lascia le trattative : 16.06 "A seguito delle conversazioni con Ferrovie dello Stato e Delta Airlines, per la creazione di un consorzio che valutasse le opzioni per le future operazioni di Alitalia, EasyJet ha deciso di ritirarsi dal processo". Lo scrive in una nota la compagnia low cost inglese. Conferma, tuttavia, "il proprio impegno per l'Italia quale mercato chiave". La compagnia statunitense Delta conferma invece che "continua a esplorare le vie per lavorare ...

Salvataggio Alitalia - EasyJet si ritira dalla trattativa. Per il momento il governo può contare solo su Delta Air Lines : EasyJet si tira fuori: non è più interessata a partecipare al Salvataggio di Alitalia. Ad annunciare il passo indietro è stata la stessa compagnia low cost britannica, che ha diramato una nota per spiegare la decisione: “A seguito delle conversazioni con Ferrovie dello Stato Italiane e Delta Air Lines per la creazione di un consorzio che valutasse le opzioni per le future operazioni di Alitalia – è scritto nel comunicato – ...

Alitalia - easyJet esce di scena : «Ci ritiriamo dai negoziati». Resta solo Delta : «A seguito delle conversazioni con Ferrovie dello Stato Italiane e Delta Air Lines per la creazione di un consorzio che valutasse le opzioni per le future operazioni di Alitalia, easyJet ha deciso di ritirarsi dal processo». È quanto indica easyJet in un comunicato in cui conferma il suo impegno per l'Italia quale mercato chiave della compagnia...

