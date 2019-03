Alessandro Casillo si è ritirato da Amici 18 Sta male | ' Ci ho provato | giuro | ma'

Perché Alessandro Casillo lascia Amici di Maria De Filippi all’improvviso? : Alessandro Casillo lascia Amici di Maria De Filippi all'improvviso e la spiegazione arriva solo giorni dopo. Nella puntata di sabato scorso, il cantante non si è visto. Numerosi gli interrogativi dei fan tra presunti attacchi di panico e malattie che avrebbero costretto Casillo a lasciare la scuola, in via definitiva o provvisoria. La spiegazione ufficiale giunge oggi via social: Casillo scrive una lettera a Maria De Filippi per spiegare il suo ...

«Amici 18» - Alessandro Casillo si ritira : «Non posso accettare di non piacere a chi deve giudicarmi» : Alessandro Casillo: da Sanremo al nuovo singoloAlessandro Casillo: da Sanremo al nuovo singoloAlessandro Casillo: da Sanremo al nuovo singoloAlessandro Casillo: da Sanremo al nuovo singoloAlessandro Casillo: da Sanremo al nuovo singoloAlessandro Casillo: da Sanremo al nuovo singoloAlessandro Casillo: da Sanremo al nuovo singoloChe qualcosa non andasse, il pubblico di Amici lo ha capito nel corso del pomeridiano del 16 marzo, quando la fotografia ...

Amici - Alessandro Casillo abbandona e scrive a Maria De Filippi : "Stavo perdendo la lucidità". Tutto finito : Ecco spiegato il mistero su Alessandro Casillo. Il cantante ha lasciato Amici 18 e ha spiegato il perché di questa scelta in una lettera destinata a Maria De Filippi, ma anche agli altri concorrenti del talent show e ai fan. "Sono pronto a prendermi tutte le responsabilità di questa scelta che è sol

Amici 18 - il daytime di lunedì 18 marzo : Alessandro Casillo abbandona il talent : Nell'appuntamento quotidiano con la scuola di Amici, scopriamo perché Alessandro Casillo ha abbandonato la scuola. Ludovica e Jefeo festeggiano la maglia, mentre Alvis e Tish sono in crisi. In sala, Giuliano Peparini incontra i ragazzi.

Il duro messaggio di Alessandro Casillo : "Cara Maria - ecco perché ho lasciato Amici" : Il concorrente (spesso bersaglio di critiche mosse dai professori, ma molto amato dal pubblico) spiega in un video la sua...

Amici 18 - Alessandro Casillo dopo l’abbandono : “Non ero sereno”. VIDEO : Alessandro Casillo ha abbandonato Amici 18: come sta ora Ad un passo dal Serale di Amici 18, il cantante Alessandro Casillo ha lasciato il talent di Maria De Filippi, autoeliminandosi. Il ragazzo non era presente durante l’ultima registrazione, nella quale i suoi compagni si sono giocati le ultime maglie verdi per accedere alla fase finale della trasmissione. Nessuno ha fatto il suo nome, nemmeno la De Filippi. Nella puntata odierna del ...

Amici 2019 : Alessandro Casillo si è ritirato : Alessandro Casillo - Amici 2019 La corsa al Serale di Amici 2019 ha visto uno degli allievi uscire anzitempo di scena. Alessandro Casillo non fa più parte del programma di Maria De Filippi. Nell’ultimo speciale trasmesso del sabato pomeriggio, in onda su Canale 5 due giorni fa e registrato venerdì, il cantante di Assago non era al suo solito posto. E mentre i suoi compagni tentavano di accedere alle ultime maglie verdi disponibili, ...

Alessandro Casillo ha lasciato Amici - finalmente la verità : la lettera a Maria : Amici 18, che fine ha fatto Alessandro Casillo? finalmente la verità Alessandro Casillo ha lasciato Amici. finalmente abbiamo scoperto la verità sul mistero che ha accompagnato il pubblico in questi giorni. Già nei primi minuti della puntata, i tre conduttori del pomeridiano hanno annunciato che avrebbero parlato dell’assenza di Alessandro Casillo in puntata. “Ce la […] L'articolo Alessandro Casillo ha lasciato Amici, ...

Amici 18 - Alessandro Casillo ha lasciato la scuola : "Non posso rischiare di perdere lucidità - stima e fiducia in me stesso..." : Maria De Filippi, ormai, è una maestra nel creare il cosiddetto hype, il famoso "Aspettate" che abbiamo visto spesso a C'è posta per te ne è una prova concreta.E così, anche per quanto riguarda la misteriosa sparizione di Alessandro Casillo dall'ultimo speciale di sabato di Amici 18, il mistero, appunto, è stato svelato, con molta calma, solo durante la striscia pomeridiana odierna andata in onda su Real Time.prosegui la letturaAmici 18, ...

Alessandro Casillo che fine ha fatto? Il ragazzo lascia Amici : il motivo del suo addio : Su Amici 2019 a un passo dal serale aleggia un mistero: Alessandro Casillo ha lasciato il talent di Canale 5, è stato autoeliminato? E ancora perché è sparito dai canali social del programma e perché ...

Alessandro Casillo ha lasciato Amici 18 : svelato il motivo dell'abbandono : Mentre si avvicina la data di messa in onda del serale di Amici 18, prevista per il 30 marzo, un mistero aleggia sul talent: che fine ha fatto Alessandro Casillo? Il cantante non era presente durante l'ultima registrazione, nella quale i ragazzi si stanno giocando le ultime maglie verdi per accedere alla parte finale, e più importante, del programma. Nessuno ha fatto il suo nome: né Maria De Filippi, né i professori hanno parlato di lui e ...

Amici : Alessandro Casillo scomparso dallo show - è mistero : Che fine ha fatto Alessandro Casillo? Se lo chiedono ormai da giorni i fan di Amici, che hanno notato l’assenza del concorrente. Attorno alla vicenda è nato un vero e proprio mistero. Il cantante infatti non ha preso parte alla puntata di sabato dello show di Maria De Filippi. Non solo: le foto di Alessandro sono scomparse dal sito ufficiale della trasmissione e, di fronte ai fan che chiedevano spiegazioni, gli autori hanno affermato di ...

Amici 18 : Alessandro Casillo si sarebbe auto eliminato per le tante critiche ricevute : È un vero e proprio "giallo" l'assenza di Alessandro Casillo nell'ultima puntata di Amici 18: da quando si è saputo che il ragazzo non ha partecipato alla registrazione di uno speciale del talent, in tantissimi hanno iniziato a domandarsi che fine abbia fatto. Sui social network si è vociferato che il cantante sia stato visto lasciare lo studio in lacrime, con tanto di valigia al seguito; un ex protagonista di Uomini e Donne, però, poche ore fa ...

Amici - che fine ha fatto Alessandro Casillo. Sparito - la tremenda voce sul suo abbandono : Che fine ha fatto Alessandro Casillo? Il giovane cantante di Amici 18 è letteralmente Sparito. Non compare più sul sito del programma né vengono più pubblicate sue foto e video sui social del talent show. Al mistero si sono aggiunte alcune voci. Una ragazza, che si trovava negli studi per assistere