Aids | infettivologo | Cure efficaci ma pochi test e bassa percezione rischio

Aids : morto in incidente stradale l’infettivologo Andrea De Luca : Andrea De Luca, professore ordinario di Malattie infettive del dipartimento di Biotecnologie mediche dell’Università di Siena, è morto in un incidente stradale sull’A24 a Carsoli: lo ha reso noto Simit, la Società italiana di malattie infettive e tropicali, che sottolinea come “l’Italia perde un grande clinico, una delle menti più brillanti dell’infettivologia“. “Andrea era soprattutto una mente ...