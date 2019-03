Agli stati generali del nuovo pop Gué chiama | rispondono in 17

Clima - #fridaysforfuture : adesioni in tutti il mondo - dalla Gran Bretagna Agli stati Uniti : Migliaia gli studenti in tutto il mondo che aderiranno allo sciopero per il Clima e per l’ambiente. Secondo gli organizzatori del movimento ‘Uk Youth Strike 4 Climate’, ci saranno eventi e manifestazioni in oltre 100 citta’ Grandi e piccole del Regno, dalla Scozia all’Inghilterra, in particolare a Londra, ma anche in localita’ remote del Paese, come Penzance in Cornovaglia. Ci si attende una partecipazione ...

Via della Seta - Giorgetti : “Memorandum si farà - ma con paletti. Ridicolo parlare di distacco dAgli stati Uniti” : Dalle continue frecciate alla Cina, alla posizione filoatlantica dell’Italia rilanciata: “Ridicolo parlare di distacco dagli Stati Uniti“, rivendica il leghista Giancarlo Giorgetti, nella cornice del Palazzo del Vicariato, nel cuore dei palazzi romani. Di fatto, un messaggio diretto verso gli alleati di governo del M5s che spingono per siglare l’intesa commerciale con Pechino sulla nuova Via della Seta. “Vorrei ...

PlayStation Now arriva in Italia. Ecco dettAgli e prezzi di abbonamento : La fruizione di contenuti digitali attraverso lo streaming è generalmente riferita ai contenuti video. Basti pensare a Netflix e Amazon Prime Video, ma anche ai tanti altri servizi simili disponibili nel mondo, che consentono di accedere ad un ampio catalogo di produzioni, dalle serie tv ai film, pagando un abbonamento mensile. Negli ultimi anni, tuttavia, questo metodo di accesso ai contenuti digitali si è esteso anche ad un mercato in ...

Playstation Now - da oggi in Italia il Netflix dei videogiochi/ DettAgli e costi : Playstation Now disponibile di oggi in Italia: il Netflix dei videogiochi costerà circa 12 euro al mese, e permetterà di giocare con 600 titoli

PlayStation Now è ufficialmente disponibile in Italia : prezzo - dettAgli - prova gratuita e molto altro : A gennaio c'era stato spazio per l'annuncio ufficiale che ha finalmente fatto chiarezza dopo diversi rumor e nella giornata di oggi 12 marzo, PlayStation Now è ufficialmente disponibile in Italia con Sony che attraverso il sito dedicato ha rivelato i dettagli principali del servizio.PlayStation Now viene presentato come una raccolta in continuo aggiornamento che comprende centinaia di titoli PlayStation pronti per essere scaricati sulla PS4 o ...

Stati Uniti - vendite al dettAglio in recupero e meglio delle attese : Si riprendono e fanno megliio del previsto le vendite al dettaglio negli Stati Uniti, dopo la battuta d'arresto del mese di dicmebre. A gennaio si è registrato infatti un incremento mensile dello 0,2% ...

Il mondo non smette di armarsi. DAgli stati Uniti all'Iraq - : La fotografia scattata dall'istituto di ricerca indipendente SIPRI © Xulong Liu - Unsplash Negli ultimi cinque anni il mondo non ha smesso di armarsi. Lo dimostra il volume dei trasferimenti di armi ...

L'Italia nella Via della Seta cinese Arriva il no dAgli stati Uniti : La Cintura, nel progetto della Cina seconda potenza economica del mondo, è un tracciato di strade, ferrovie per il trasporto delle merci, gasdotti e oleodotti, linee di telecomunicazioni che dall'...

Negli Stati Uniti si riaccende la battAglia per la net neutrality : lo Speaker della Camera Nancy Pelosi risponde alle domande al termine della conferenza stampa settimanale (foto: Win McNamee/Getty Images) Mercoledì 6 marzo i democratici statunitensi proporranno in Senato un progetto di legge per ripristinare le regole di net neutrality (neutralità di rete) eliminate dalla Federal communication commission (Fcc) alla fine del 2017. Ad annunciarlo è stata la presidente della Camera, Nancy Pelosi, che ha fissato ...

Giancarlo Giorgetti massacra il M5s e il reddito di cittadinanza : indiscreto dAgli stati Uniti : Mancano meno di 24 ore alla partenza del reddito di cittadinanza è tuttora c'è ben poco di sicuro. Fra le poche certezze c'è l' accordo fra i Caf e l'Inps. Da domani, 6 marzo, le persone in possesso dei requisiti per richiedere il sussidio, possono recarsi ai Centri di assistenza fiscale per istruir

CAgliari - arrestati due corrieri della droga con oltre 100 ovuli ingeriti : Nel corso della notte, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia cc di Cagliari e i militari del comando provinciale della guardia di finanza hanno arrestato per il reato di ...