Achille Lauro | ecco il mio 1969 Video | la copertina ' confusa' del nuovo disco

Il nuovo album di Achille Lauro è 1969 - annunciato con un comunicato scritto di suo pugno : “Così elimino le distanze” : Il nuovo album di Achille Lauro è 1969. Dopo giorni di indiscrezioni, il trapper ha sciolto le riserve sul suo futuro discografico rivelando il nome del disco che rilascerà il 12 aprile prossimo e per il quale ha scritto un comunicato di suo pugno, così da eliminare le distanze comunicative. Achille Lauro viene dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2019, nel quale ha gareggiato con Rolls Royce, portandosi anche dietro un'ondata di ...

Svuotato il profilo Instagram di Achille Lauro - via tutte le foto : spunta un neonato che preannuncia novità : Risulta Svuotato il profilo Instagram di Achille Lauro, che potrebbe anticipare alcune novità in serbo ai progetti dell'artista di Rolls Royce e che attendono di essere rivelati attraverso il suo profilo ufficiale. I suoi canali ufficiali sono stati completamente ripuliti e, visti gli ultimi sviluppi, non si tratterebbe dell'intervento di un hacker ma del chiaro volere dell'artista che starebbe preparando il terreno per grandi annunci che ...

