Accordi prematrimoniali | boom di richieste in Italia Possibile ok nel 2020

quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2019) Patti chiari, nozze serene, si spera,. Più di 6ni su 10 sono favorevoli aglipre-matrimoniali , li ritengono uno strumento che può evitare problemi al momento della separazione . Si ...

monicaranieri : @CaterpillarAM d'accordo con gli accordi prematrimoniali. Ma perché il matrimonio deve essere come hanno deciso alt… - CorrNazionale : Accordi prematrimoniali in crescita come rivela una ricerca dell’associazione “#Donne e qualità della vita”. In att… - gengleitalia : Accordi prematrimoniali per dare la possibilità ai futuri coniugi di gestire i rapporti per un eventuale divorzio… -