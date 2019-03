Accadde oggi | 18 marzo 2010 | impresa del Fulham contro la Juventus VIDEO

Accadde oggi : nel 1989 nella Piramide di Cheope viene rinvenuta una mummia di 4mila anni : Il 18 marzo 1989, in Egitto, durante degli scavi all’interno della Piramide di Cheope, venne ritrovata una mummia databile a ben 4400 anni prima. Si tratta della mummia più antica mai rinvenuta in Egitto, attualmente conservata al British Museum di Londra. La costruzione della Piramide di Cheope, che ancora oggi nasconde segreti e misteri inviolati, ebbe inizio nel 2800 a.C. e per quasi 4000 anni mantenne il primato di struttura ...

Accadde oggi : nel 1940 l’incontro tra Mussolini e Hitler per decidere l’entrata in guerra dell’Italia : Il 18 marzo 1940 il Presidente del Consiglio del Regno d’Italia, Benito Mussolini, e il cancelliere tedesco, Adolf Hitler, si incontrarono alla stazione ferroviaria del Brennero, per discutere dell’entrata in guerra dell’Italia. Il Duce decise così che anche gli italiani avrebbero preso parte al conflitto mondiale, iniziato già l’anno precedente, e che sarebbero stati al fianco della Germania, contro Francia e Gran Bretagna. All’entrata in ...

Accadde oggi : nel 1965 il primo uomo “a passeggio nello Spazio” - l’evento rischiò di finire in tragedia : Sono trascorsi 54 anni da quella prima passeggiata nello Spazio. Da quando il cosmonauta sovietico Alexei Leonov uscì dalla navicella spaziale Voskhod 2, in orbita intorno alla Terra, diventando così il primo essere umano ad andare a spasso nello Spazio. La passeggiata durò 15 minuti, ma tanto bastò per inserire per sempre il nome dell’astronauta sovietico negli annali della storia dell’Astronomia moderna. Era il 18 marzo 1965 e ...

Accadde oggi - nel 1861 venne proclamato il Regno d’Italia con Torino capitale : buon compleanno italiani! : «Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico: Il Re Vittorio Emanuele II assume per sé e suoi Successori il titolo di Re d’Italia. Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Da Torino addì 17 marzo 1861». Sono queste le ...

Accadde oggi - 16 marzo 1969 : la tragica morte di Giuliano Taccola : Continua il nostro classico appuntamento con la Rubrica ‘Accadde oggi’, giornata triste per gli appassionati di calcio ricorre infatti la morte di Giuliano Taccola. Nel corso della stagione 1968-69 iniziarono i primi problemi di salute, febbre alta, i medici diagnosticarono un vizio cardiaco ma continuò ad allenarsi con la prima squadra. Fu sottoposto ad un intervento che risultò complicato e gli venne prescritto un mese di ...

Accadde oggi : il 16 Marzo 1978 il sequestro di Aldo Moro : Il 16 Marzo 1978 avvenne il sequestro del leader della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, ad opera delle Brigate Rosse: fu l’apice della Strategia della tensione e degli Anni di piombo. Dopo 55 giorni, il cadavere dello statista venne ritrovato nel bagagliaio di un’auto. “I Martiri di via Fani”, il rapimento di Aldo Moro e la morte degli uomini della scorta L'articolo Accadde oggi: il 16 Marzo 1978 il sequestro di Aldo Moro sembra ...

Accadde oggi : il 15 marzo 1493 Colombo torna a casa dopo aver scoperto l’America : Un viaggio che ha cambiato la storia. Anche se già prima di lui altri navigatori avevano toccato il suolo di quella che oggi è l’America, è proprio il viaggio di Colombo ad essere passato alla storia come epocale e come inizio di quella nuova era che dal Medioevo portava l’umanità verso l’Età Moderna. Cristoforo Colombo, salpato dal porto di Palos, in Spagna, il 3 agosto 1492, raggiunse quella che ribattezzò come isola di San ...

Accadde oggi : Idi di Marzo del 44 a.C. - l’assassinio di Giulio Cesare : Dopo essere stato nominato dittatore a vita, Caio Giulio Cesare venne assassinato a seguito di una congiura promossa da Bruto e Cassio alle idi di Marzo (il 15) del 44 a.C.: fu protagonista dell’ultima tormentata fase delle istituzioni repubblicane a Roma e dopo la sua morte inizierà la nuova fase della Roma imperiale di Ottaviano Augusto. Nel mese di gennaio del 49 a.C., il “dado è tratto” quando, passando il Rubicone, Giulio ...

Accadde oggi - 15 marzo 2011 : impresa dell’Inter contro il Bayern Monaco : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘Accadde oggi’, giornata importante per quanto riguarda il mondo del calcio, soprattutto per i tifosi dell’Inter. Era il 15 marzo 2011 e per la squadra nerazzurra successo in Champions League sul campo del Bayern Monaco e pass conquistato per i quarti di finale. Vantaggio per l’Inter con Eto’o, poi grande reazione per il club tedesco con Gomez e Muller. ...

Accadde oggi : doppio Leonardo e l'unico gol di Zanetti nel derby - Inter-Milan finisce 2-2 : Nella settimana che porta all'importantissimo Milan-Inter di domenica prossima, Diretta esclusiva su Sky Sport alle 20.30 ,, ricorre infatti il ventennale di un altro match a suo modo storico: quello ...

Accadde oggi : nel 1912 il primo lancio con paracadute - ecco la storia : Era il 12 marzo 1912 quando il 34enne Albert Berry, capitano dell’esercito americano, si lanciava nel primo salto con un paracadute da un aereo. Per l’epoca, si trattava di un’impresa impossibile ma avvenne comunque nei cieli di Jefferson Barracks, vicino St. Louis, in Missouri ed il velivolo utilizzato, pilotato dal 22enne Anthony Jannus, uno dei pionieri americani del volo (che morirà quattro anni dopo in un incidente di volo ...

Accadde oggi - 12 marzo 2003 : gran gol di Tudor al 92' - la Juve elimina il Deportivo [VIDEO] : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘Accadde oggi’, il 12 marzo è una giornata da cerchiare in rosso per i tifosi della Juventus. Era il 2003 ed è andata in scena una delle partita più avvincenti valide per la Champions League, i bianconeri affrontano il Deportivo per una partita valida per la fase a gironi. Partita ricca di emozioni e che sembra indirizzata verso il 2-2, vantaggio di Ferrara di testa poi il ...

Accadde oggi : nel 2002 - al posto delle Torri Gemelle - inaugurato un doppio fascio di luce [GALLERY] : 1/36 LaPresse/Reuters ...

Accadde oggi : l’11 marzo 2011 il disastro nucleare di Fukushima - oggi la situazione è ancora tragica [GALLERY] : 1/70 AFP/LaPresse ...