Aborto | ora spunta quello postnatale per le malattie genetiche

Sopravvivere all’Aborto - ecco le storie di 5 feti che ce l’hanno fatta per caso : “Meritavo ancora di vivere” : Si parla spesso di aborto, di leggi a protezione delle donne o dei feti, di diritto alla vita o di obiettori di coscienza. A volte si arriva a pensare all’aborto come alla soluzione più conveniente, senza soffermarsi a riflettere su quello che davvero significa: si sta interrompendo la vita di un essere vivente, non ancora fuori dal grembo materno ma comunque vivente e soprattutto innocente. fatta eccezione per i casi in cui è in pericolo la ...

Bimbo con spina bifida operato nel ventre della madre/ Medici consigliavano l'Aborto : ora il piccolo è salvo : I Medici come nell'80% dei casi avevano consigliato l'aborto, ma la donna ha voluto sottoporsi a operazione chirurgica ecco di cosa si tratta

Aborto - abbiamo ancora un problema con l’obiezione di coscienza? : (foto: BSIP/UIG via Getty Images) Gli ultimi dati sull’applicazione della legge 194/1978 sull’Aborto, che lo scorso anno ha celebrato i 40 anni dall’entrata in vigore, mostrano un calo delle interruzioni volontarie di gravidanza (Ivg). Sono state quasi 81mila nel 2017 (anno cui si riferiscono le informazioni), meno 4,9 % rispetto all’anno precedente e in continua diminuzione dal 2005 (qui il dettaglio dei dati relativi ...