A Verona sfilerà lo stato illiberale I 5s non vanno | ma intanto il ddl Pillon va

(Di lunedì 18 marzo 2019) L'inasprimento delle pene per chi commette violenza sulle donne è certamente un buon segnale, ma non risolutivo ed la via più comoda per gli annunci. Ci sono però altri fronti su cui bisogna lavorare, a partire da prevenzione e protezione sociale delle donne. È l'opinione di Valeria Valente (Pd), presidente della Commissione d'inchiesta sul femminicidio, a proposito degli interventi annunciati dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede per il contrasto della violenza sulle donne. Quanto alla posizione critica del Movimento 5 Stelle sul convegno disulla famiglia, non impedisce di "sdoganare "il messaggio regressivo che arriva dal Governo".Presidente Valente, ha letto le dichiarazioni del ministro Bonafede con cui annuncia un inasprimento delle pene per chi commette violenza sulle donne?Prendere coscienza che c'è un fenomeno drammatico da ...

