A un metro da te - La recensione in anteprima del film con Haley Lu Richardson e Cole

metro Exodus - Recensione : Scontri a fuoco, corsa e attacco…Scontri a fuoco, corsa e attacco… All'interno del mondo di Metro Exodus, ci ritroveremo ad affrontare diversi nemici, che possiamo catalogare in due ...

metro Exodus – Recensione : In Metro: Exodus, ci troveremo davanti all’epilogo, non solo della trilogia videoludica, sia di tutti i romanzi realizzati da Glukhovsky. Concludendo così l’intera vicenda di Artyom e compagni. La serie di Metro nasce dalle storie di Dmitry Glukhovsky, raccolte nel romanzo Metro 2033, ampliata grazie ai titoli realizzati da 4A Games. La peculiarità di questo “progetto” risiede nel lavoro di supervisione svolto ...

metro Exodus - recensione PS4 Pro : un open world che garantisce maggiori contenuti : Trasposizione di una saga di romanzi russi scritti da Dmitrij Gluchovskij, circa nove anni fa debuttò il primo Metro. Un titolo ansiogeno ma, allo stesso tempo, molto affascinante. Il gioco era ambientato in un futuro alternativo dove, a causa di una guerra nucleare, gli abitanti della Russia si erano rifugiati nelle stazioni delle Metropolitane. In superficie regnava il caos, con radiazioni così potenti da trasformare molti uomini e animali in ...

metro Exodus : Recensione e Gameplay Trailer : Correva l’anno 2010 quando Metro 2033 fece il suo debutto su PC, PS3 e Xbox360, seguito da Metro Last Light tre anni dopo. Nel 2014 la serie arrivò anche su Xbox One e PS4 con Metro Redux, la rimasterizzazione dei primi 2 capitoli, ed oggi a distanza di 4 anni vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di Metro Exodus su gentile concessione Koch Media. Metro Exodus Recensione Metro Exodus è il terzo ...

metro Exodus - recensione : Cercando di analizzare il processo creativo che ha portato alla stesura della storia di Metro Exodus, è interessante chiedersi se Dmitrij Gluchovskij, nell'istante in cui pubblicò il suo romanzo in rete in completo open source, immaginasse che le vicende del giovane Artyom lo avrebbero potuto portare così lontano da quella Mosca innevata e contaminata che abbiamo imparato a conoscere nei precedenti capitoli della ormai nota serie di videogiochi ...