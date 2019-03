A-Tono vince la gara per la gestione dei social di 24 Ore Cultura

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : il Dream Team torna a vincere. Le azzurre batTono la Russia all'ultima stoccata : La stoccata di Camilla Mancini regala la vittoria all'Italia nella prova a squadre di fioretto femminile a Il Cairo. Il quartetto azzurro, composto dalla romana

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : il Dream Team torna a vincere. Le azzurre batTono la Russia all’ultima stoccata : La stoccata di Camilla Mancini regala la vittoria all’Italia nella prova a squadre di fioretto femminile a Il Cairo. Il quartetto azzurro, composto dalla romana e da Alice Volpi, Martina Batini ed Elisa Di Francisca, ha sconfitto per 38-37 la Russia nel minuto supplementare. Si tratta del primo successo stagionale per il Dream Team, che torna sul gradino più alto del podio dopo tre terzi posti consecutivi. Una finale bellissima e molto ...

Erika Stefani e Barbara Lezzi - lo scontro tra le ministre sull'auTonomia. Chi vincerà la battaglia : Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno affidato la battaglia per le autonomie, almeno dal punto di vista mediatico a due ministre: Erika Stefani della Lega e Barbara Lezzi del Movimento 5 stelle. La prima è la titolare del dicastero degli Affari regionali e delle Autonomie. La seconda guida il ministe

Proteggitalia : per il maltempo subito 3.1 miliardi per 16 Regioni e Province auTonome : Oggi presso la Sala dei Galeoni di Palazzo Chigi, alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, del Ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio e del Ministro per il Sud Barbara Lezzi, è stato presentato il Piano Nazionale per la Sicurezza del Territorio “Proteggitalia”. Il piano “Proteggitalia” prevede uno stanziamento totale di 10,853 miliardi di euro per il triennio ...

Ginnastica - Serie A1 2019 : Salerno vince tra gli uomini - Bartolini e compagni batTono Civitavecchia di Lodadio : La Ginnastica Salerno ha vinto la prima tappa della Serie A1 2019 di Ginnastica artistica maschile. Al PalaYamamay di Busto Arsizio, i Campioni d’Italia hanno trionfato con 162.100 confermando il pronostico della vigilia: spiccano in particolar modo il 14.450 al volteggio e il 14.050 al corpo libero di Nicola Bartolini, il 13.900 di Salvatore Maresca agli anelli, in squadra con loro anche Gianmarco Di Cerbo, Tommaso De Vecchia, Carlo ...

AuTonomia - ora Regioni e Province attaccano lo Stato. E dire che sarebbe bastato un ‘Sì’ : Che Matteo Renzi non sia particolarmente simpatico è un fatto. Ed è innegabile che nell’affrontare il referendum costituzionale egli ha commesso due errori. Il primo è stato quello di non voler “spacchettare” la riforma: cosa che probabilmente gli avrebbe consentito (approvate alcune misure, bocciate altre) di parlare di vittoria, sia pure “mutilata”. Il secondo – drammatico e incomprensibile – è stato quello di legare il proprio ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Ritten e Valpusteria batTono Gherdeina e Cortina - vince anche Asiago - sconfitte Vipiteno - Milano e Fassa : Serata di Alps League ricca di sfide quella di stasera: si sono disputati ben sette incontri con otto squadre italiane chiamate in causa. Ritten e Valpusteria si aggiudicano i due derby casalinghi rispettivamente contro Gherdeina (4-2) e Cortina (3-2), vittoria anche per Asiago sul campo degli austriaci del Lustenau. Battuta d’arresto, invece, per Vipiteno in casa degli sloveni del Jesenice per 4-1. Cadono anche Milano, battuta dal ...