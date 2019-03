A Milano il welfare è anti-italiano | Agli immigrati 2 case popolari su 3

ilgiornale

(Di lunedì 18 marzo 2019) Sarà la legge, sarà il bando, sarà quello che volete. Ma i numeri parlano chiaro: sui primi 300 posti per del bando per l'assegnazione delleben 207 sono stranieri.Per Silvia Sardone il "21esimo bando integrativo per l'aggiornamento della graduatoria comunale" non è altro che una conferma del "tanto caro alla sinistra". In sostanza, sottolinea la consigliera comunale e regionale del Gruppo Misto, "due alloggi su tre finiscono a". "Scorrendo la lista sembra di essere in Nordafrica o in Sudamerica - insiste Sardone - non certo a: i cognomi italiani sono la netta minoranza e purtroppo sarà sempre così finché non verranno adottati correttivi ai bandi".Una soluzione ci sarebbe: quella adottata dal Comune, a guida centrodestra, di Sesto San Giovanni. Lì il sindaco Roberto Di Stefano e l'assessore Claudio D'Amico hanno imposto che anche gli ...

