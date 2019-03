6 messaggi per la Festa del papà da usare per fare gli auguri

Virginia Raffaele - il messaggio per Pravo e Vanoni è incomprensibile : A un mese di distanza dal Festival di Sanremo che le ha viste tutte e tre scherzare insieme sul palco dell'Ariston, Virginia Raffaele ha voluto salutare con la consueta ironia le due icone della ...

Lazio-Parma - la bella dedica di Luis Alberto dopo il gol : il messaggio sulla maglietta è per Guido Guerrieri : Luis Alberto e la dolce dedica a Guido Guerrieri: il centrocampista della Lazio dopo il gol su rigore mostra una maglietta con un messaggio d’incoraggiamento per il portiere biancoceleste Durante il primo tempo del match tra Lazio e Parma all’Olimpico c’è tempo anche per una dedica speciale. dopo aver segnato su rigore, Luis Alberto ha mostrato una maglietta con su scritto ‘Forza Guido‘. Il messaggio ...

Pino a C’è posta per te : il messaggio di Barbara d’Urso : Barbara d’Urso guarda C’è posta per te: il post per Pino Anche Barbara d’Urso guarda C’è posta per te. La conduttrice napoletana non ha mai nascosto la sua passione per il programma di Maria De Filippi e nelle ultime ore lo ha ribadito sui social network. In particolare su Twitter, dove Barbarella ha fatto il […] L'articolo Pino a C’è posta per te: il messaggio di Barbara d’Urso proviene da Gossip e Tv.

Sassuolo-Sampdoria. Giampaolo - messaggio al club : 'Niente cessioni per migliorare' : Blucerchiati protagonisti anche in questa stagione, nonostante la cessione dei pezzi pregiati avvenuta la scorsa estate, politica che ormai il club adotta da alcune stagione: "Il nostro percorso è ...

Una nuova legge sugli investimenti stranieri in Cina. messaggio di Pechino per Washington? : ... può avere effetti diretti anche per l'Italia: Roma si appresta a ospitare una delegazione di super-big dell'economia cinese capitanata da Xi stesso, e la visita del presidente dovrebbe essere il ...

Infortunio Pjaca – Il croato operato con successo : il messaggio della Juventus : Marko Pjaca operato al crociato: la comunicazione della Juventus dopo l’intervento del croato Il giocatore Marko Pjaca “è stato operato con successo, per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, ad opera del Prof. Mariani presso Villa Stuart, a Roma“, fa sapere la Juventus. Da domani inizierà le cure fisioterapiche riabilitative. (Spr/AdnKronos)L'articolo Infortunio Pjaca – Il croato ...

Post virale sui problemi Facebook : “questo messaggio è per informare i nostri utenti”. Nuova bufala : Sta girando moltissimo una Nuova catena Facebook, che in qualche modo si ricollega ai tanti problemi che sono emersi nella giornata di ieri con l'utilizzo della piattaforma e di Instagram (in parte anche di WhatsApp), facilmente riconoscibile in quanto comincia con "questo messaggio è per informare i nostri utenti". Dopo aver esaminato la questione down con grande attenzione con un apposito articolo, dunque, oggi 14 marzo tocca affrontare la ...

Hangouts Chat riceve l’opzione per eliminare la cronologia dei messaggi diretti : Dopo aver aggiunto gli indicatori di digitazione nei messaggi diretti il ??mese scorso, Hangouts Chat ora offre la possibilità di eliminare la cronologia delle conversazioni dirette. Google avvisa che l'eliminazione dalla cronologia è permanente ma solo per quanto riguarda la copia dell'utente, mentre gli altri partecipanti possono ancora visualizzare la conversazione. L'articolo Hangouts Chat riceve l’opzione per eliminare la cronologia ...

Il messaggio di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro dal palco di Eboli : “Non prendeteci per il c**o - il mare è di tutti” : Il messaggio di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro arriva forte e chiaro. L'artista salentino, sul palco del PalaSele di Eboli per una delle date dell'Amore che torni Indoor Tour, ha voluto dichiarare il suo dissenso all'attuale politica di gestione dell'accoglienza, ribadendo come il mare sia di tutti. Il palco è lo stesso occupato da Emma Marrone appena qualche settimana fa, quando l'artista di Essere qui aveva sfruttato l'occasione per ...

Justin Bieber e la depressione - il messaggio ai fan : 'Sto lottando - pregate per me' : La depressione è un male oscuro che può colpire chiunque, indipendentemente dalla fama o dal conto in banca. Ne sa qualcosa Justin Bieber , 25enne popstar canadese che da anni è l'idolo delle teenager ...

Da Volvo un messaggio forte : limitare la velocità per la sicurezza : Volvo Cars, in quanto leader mondiale nell’ambito della sicurezza automobilistica, manda un segnale forte riguardo ai pericoli dell’eccesso di velocitàe annuncia l’intenzione di limitare la velocità massima delle automobili di sua produzione a 180 km/h a partire dal 2020. La strategia etica della Casa automobilistica, nota come Vision 2020, punta ad azzerare il numero di […] L'articolo Da Volvo un messaggio forte: limitare la velocità per ...

Salvini : 'Ho mangiato pizzoccheri con burro e aglio - è un messaggio per le borse estere' : Così il vicepremier del Carroccio Matteo Salvini durante il suo intervento alla Scuola politica della Lega scherza sulle sue abitudini alimentari: 'Ci ho aggiunto anche un vino rosso della Valtellina'...

Il messaggio toccante della Hunziker per la figlia : “Quando sarai grande tutto sarà cambiato” : Michelle Hunziker commuove tutti con un messaggio toccante dedicato alla figlia Celeste pubblicato su Instagram. La piccola, nata il giorno della Festa della Donna, ha compiuto 4 anni per la gioia di mamma Michelle, che ha voluto dedicarle una sorta di lettera affidata ai social, in cui ha raccontato le gioie della maternità e le speranze per il futuro della sua bambina. La showgirl svizzera, come è noto, da sempre è in prima linea contro la ...

Luis Muriel - messaggi d'amore ai tifosi viola : «Voglio restare per diventare grandi insieme» : Ecco uno stralcio dell'intervista rilasciata da Luis Muriel ai microfoni di Sky Sport sul proprio futuro in maglia viola