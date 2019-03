6 frasi per la festa del papà da condividere su WhatsApp e Facebook

Tajani nella bufera per le frasi su Mussolini. Anpi : "Disgustoso - fascista in doppio petto" : E Tajani scivolò su Mussolini, forse pensando di lisciare l’ultradestra in vista delle elezioni europee di maggio. Le precisazioni fornite dal presidente del parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia dopo le sue parole sul fondatore del fascismo, durante un’intervista ieri a La Zanzara, non hanno placato le polemiche. Ma cosa aveva detto Tajani?"Fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler, fino a quando ...

Tajani chiede scusa per le frasi su Mussolini : In Italia Tajani chiede scusa per le affermazioni sul fascismo. “Non volevo giustificare un regime totalitario e antidemocratico”, ha scritto il presidente del Parlamento europeo in una nota. Tajani aveva detto mercoledì scorso: “Mussolini ha fatto anche delle cose buone”. “Come può un presidente de

Guglielmo da Baskerville e Adso da Melk : frasi e descrizione dei personaggi : Guglielmo da Baskerville e Adso da Melk: frasi e descrizione dei personaggi Chi era Guglielmo da Bakersville Il 4 marzo è una data che gli appassionati del genere non intendono certo perdersi. Da quel giorno, infatti, partiranno in prima serata su Rai 1 le puntate dell’attesissima serie tv de “Il nome della rosa“, su ispirazione dell’omonimo best seller di Umberto Eco. Molti i personaggi nati dalla fantasia ...

Castiglione delle Stiviere - le frasi sessiste dell’assessore che non perde il posto : Si dissociano tutti nella sua parte politica, ma nessuno dice all’assessore di lasciare la poltrona. L’assessore è Manlio Paganella, si occupa di Cultura al comune di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Il sette marzo, alla vigilia della Festa della Donna, ha detto in Consiglio Comunale che «o si nasce donne fertili o si nasce donne inutili». Le donne dell’opposizione lo hanno denunciato subito, i giornali locali lo hanno ...

19 marzo 2019 : auguri festa del papà - frasi e citazioni per l’occasione : 19 marzo 2019: auguri festa del papà, frasi e citazioni per l’occasione frasi auguri festa del papà In molte scuole la scadenza si fa sentire. Manca poco infatti a martedì 19 marzo 2019, giorno in cui oltre a San Giuseppe si festeggerà la festa del papà. Parlavamo di scadenza per il fermento che come sempre caratterizza i giorni in cui piccoli e insegnanti ultimano e confezionano i “lavoretti” o mettono a punto l’insegnamento delle ...

frasi festa del papà 2019 : citazioni e aforismi per fare gli auguri : Frasi festa del papà 2019: citazioni e aforismi per fare gli auguri auguri festa del papà 2019 La festa del papà è una festa complementare alla festa della mamma ed è stata istituita per celebrare la figura del padre e la paternità in generale. La festa è celebrata in varie date e parti del mondo e spesso è accompagnata dalla consegna di un regalo al proprio padre. La prima volta documentata in cui fu festeggiata questa festa è stato nel ...

Soleil nella bufera per le frasi contro Ariadna : parla la madre di Jeremias : Isola dei Famosi: scoppia la polemica per le parole di Soleil contro Ariadna Soleil Sorge resta una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi 2019. Questa volta l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scatenato la polemica per via delle parole che ha rivolto ad Ariadna Romero, da settimane sua acerrima nemica in Honduras. “Sei un animale, […] L'articolo Soleil nella bufera per le frasi contro Ariadna: parla la madre di ...

“Dovresti sapere come si prevengono le gravidanze” e altre frasi non necessarie. Parlano le donne che hanno abortito : Marta ha 42 anni e un figlio adolescente, ma quando rimane di nuovo incinta, sente di non potercela fare una seconda volta. Erica ha 25 anni e un lavoro precario, e quando scopre di aspettare un bambino i suoi genitori danno per scontato che sia giusto abortire. Caterina di anni ne ha 35 ma la sua scelta è la stessa, nonostante la ginecologa le faccia presente che alla sua età la fertilità precipita. Sono solo alcune delle protagoniste del ...

