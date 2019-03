5 frasi da mandare per la Festa del Papà

Blastingnews

(Di lunedì 18 marzo 2019) Domani 19 marzo si festeggia unaimportante, quella dedicata ai: ecco allora cinquedi auguri che potretecome messaggio o scrivere su un biglietto.

apicella_pino : 'Dito di Mezzo' #workinprogress #onestudiorecording Nuovo testo che spacca Trovare le frasi giuste per mandare a… - chiaramused : Io quando le mie amiche riciclano le mie frasi per mandare affanculo tipi che le trattano male: ?????????? - aliena64 : RT @marzia75: Stamattina ,avendo esaurito le frasi motivazionali per mandare a scuola Leo all'ingresso mentre continuava a bofonchiare gli… -