100 miliardi per rimettere in sesto l' Italia Parola di Arlacchi

Quanti saremo sulla terra? Per l'Onu 11 miliardi nel 2100. I demografi critici : «Massimo 9 miliardi» : L'India, che presto supererà la Cina come nazione più popolosa al mondo, è attorno al tasso di rimpiazzo del 2,1, in calo. 14 marzo 2019 Lutz sostiene che i demografi dell'Onu non tengono conto di ...

Alimentare - un quarto della spesa è "anonimo". Falso Made in Italy vale 100 miliardi : Oggi circa un quarto della spesa degli italiani resta anonima , nonostante i passi in avanti compiuti negli ultimi anni a livello comunitario e nazionale. E' quanto emerge da una analisi della ...

NPL - oltre 100 miliardi di sofferenze scambiati nel 2018 : oltre 100 miliardi di transazioni su crediti deteriorati sono state registrate lo scorso anno dall'Osservatorio nazionale NPL Market di Credit Village. Questo equivale a dire che sono stati scambiati crediti per un ammontare pari a quasi il 90% del totale delle esposizioni non performing in essere a fine 2018 nel totale del sistema bancario. Fondamentale, per il raggiungimento di questi volumi eccezionali, è stato l'impiego della GACs, Granzia ...

Colpo di coda di Boeri contro Quota 100 : "90 miliardi di debito - pagano i giovani" : Roma Quota 100 costerà molto più del previsto. Interessa principalmente lavoratori uomini del Nord. Ma anche, aspetto fino ad oggi non considerato, non occupati del sud che hanno i requisiti previsti ...

Facebook riflette sull’interoperabilità : WhatsApp e Messenger generano 100 miliardi di messaggi al giorno : Gli utenti di WhatsApp e Messenger inviano oltre 100 miliardi di messaggi al giorno e questo fa riflettere Facebook sull'interoperabilità tra le app. L'articolo Facebook riflette sull’interoperabilità: WhatsApp e Messenger generano 100 miliardi di messaggi al giorno proviene da TuttoAndroid.

Facebook annuncia : su WhatsApp e Messenger 100 miliardi di messaggi al giorno : Laura Bononcini, Responsabile Relazioni Istituzionali per il Sud Europa di Facebook, durante un'audizione alla Camera sul 5G e la gestione dei big data: "messaggistica sempre più usata, stiamo riflettiamo sull'interoperabilità"

Federalimentare - timori per Brexit e quota 100. “Obiettivo export 50 miliardi nel 2020” : Bocciate le due misure cardine della manovra, Reddito di cittadinanza e quota 100, timori per una Brexit senza accordo, che sarebbe “molto pericolosa”, e preoccupazione per il taglio delle stime di crescita del Pil italiano da parte del Fmi dopo quello di Banca d’Italia. A delineare uno scenario in chiaroscuro per il settore agroalimentare è il presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio, intervistato dall’Adnkronos, ...

Pacchetto pensioni - da 'quota 100' al Tfs : conto da 4 - 6 miliardi nel 2019 : E , se emergeranno sforamenti rispetto alla dote prevista dal testo il ministero dell'Economia potrà proporre al presidente del Consiglio un taglio lineare compensativo anzitutto sui capitoli di ...