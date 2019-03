Zuzana Čaputová ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali in Slovacchia

Storia di Zuzana Caputova. Perché le elezioni slovacche ci riguardano : In Slovacchia, alla vigilia delle elezioni presidenziali, la candidata riformista Zuzana CCaputova è in testa nei sondaggi e potrebbe addirittura vincere al primo turno. Manco a dirlo, la vittoria di un candidato liberale, apertamente filo occidentale e per giunta donna, sarebbe un duro colpo per il