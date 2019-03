Voterò Gentiloni presidente

huffingtonpost

(Di domenica 17 marzo 2019) Maria Elena Boschi ha annunciato che voterà Paoloalla presidenza del Pd, diversamente da Roberto Giachetti, che l'ex ministra ha appoggiato come candidato alle primarie. "Non faccio parte di nessuna corrente, ho votato convintamente Giachetti e rispetto la sua decisione, ma il mio voto rispetta anche il lavoro fatto insieme" all'ex premier, ha detto la deputata arrivando all'assemblea nazionale a Roma."In nome dell'unità del partito" fonti parlamentari confermano inoltre che i delegati dell'area Lotti-Guerini voteranno perIntanto il segretario del Pd Nicola Zingaretti è arrivato all'Ergife, dove è in programma l'Assemblea dem, la prima dopo le primarie del 3 marzo scorso. L'ordine del giorno prevede l'intervento deldella commissione congresso uscente, Gianni Dal Moro, per l'ufficializzazione dei ...

