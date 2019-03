Volley femminile | serie A1 | 24ma giornata | Monza scatta verso il quarto posto

Volley femminile - Serie A1 : Conegliano vince la regular season - successi anche per Novara e Scandicci : Conegliano ha vinto la regular season della Serie A1 di Volley femminile, le Pantere hanno sconfitto Cuneo per 3-0 (25-16; 29-27; 25-13) nell’anticipo della 24^ giornata e sono così irraggiungibili da tutte le inseguitrici. Le Campionesse d’Italia incominceranno i playoff nella posizione migliore e cercheranno di difendere il titolo ma prima proveranno a sconfiggere l’Eczacibasi nei quarti di finale della Champions League. Le ...

Volley femminile - Alessia Gennari carica Busto Arsizio : “Adesso arriva il bello - daremo tutto nella finale di Cev Cup” : ESCLUSIVA OA SPORT – Due settimane che possono decidere una stagione, ecco quello che attende le giocatrici della Unet E-Work Busto Arsizio. Le Farfalle scenderanno infatti in campo nell’anticipo della 24a giornata sul campo di Novara, quindi voleranno in Romania per affrontare l’Alba Blaj nella partita di andata della finale di CEV Cup. Le ragazze allenate da Marco Mencarelli si stanno preparando al meglio, ben consapevoli ...

Volley : A1 Femminile - le tre italiane di Champions anticipano al sabato : LA GIORNATA- Ad aprire il programma del weekend sarà dunque il match di sabato alle 20.30 tra Bosca S.Bernardo Cuneo e Imoco Volley Conegliano, trasmesso in diretta da Rai Sport + HD. Alla squadra ...

Volley : A2 Femminile - Perugia-Martignacco è l'antipasto della 6a giornata : ROMA- L'A2 Femminile, fra sabato e domenica, vivrà la sesta giornata della fase a Pool. Nell'anticipo del sabato, la capolista della Pool Promozione, sconfitta in casa domenica scorsa nel derby con la ...

Volley femminile - serie A1 2019. 24ma giornata. Conegliano : primo posto di consolazione. Novara e Scandicci : volata per la seconda piazza : Potrebbe essere il giorno della matematica per il primo posto dell’Imoco Conegliano che potrebbe addirittura perdere l’anticipo sul campo di Cuneo e avere la certezza di chiudere in testa la regular season. Sono giorni difficili per le squadre di vertice del campionato italiano, impoegnate su un duplice fronte e, per almeno due delle tre squadre di Champions League, senza troppe soddisfazioni dasl versante europeo. L’Imoco ...

Volley femminile - Champions League 2019 - quarti. Troppo Eczacibazi per Conegliano : le turche espugnano il Palaverde (0-3) : L’Eczacibazi di Marco Aurelio Motta ma soprattutto di Kim e Boskovic si rivela Troppo forte per la dominatrice della regular season del campionato italiano di Volley, l’Imoco Conegliano e, nella gara di andata dei quarti di finale di Champions Leageu, impartisce una lezione durissima alle venete al Palaverde, vincendo 3-0 e mettendo una seria ipoteca sulla conquista della semifinale. Da una parte due macchine da guerra come Boskovic ...

LIVE Conegliano-Eczacibasi Volley femminile - Champions League 2019 in DIRETTA. Turche più forti : 0-2 : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Champions League di volley femminile tra Conegliano ed Eczacibasi. Le Pantere scenderanno in campo di fronte al caldissimo pubblico del PalaVerde di Treviso per affrontare la corazzata turca in un big match da urlo, si sfidano due delle principali favorite per la conquista del trofeo e le Campionesse d’Italia dovranno compiere un’autentica impresa contro la formazione guidata da Marco ...

Volley : Champions Femminile - Scandicci si fa battere in casa dal Fenerbahce : IL TABELLINO- SAVINO DEL BENE Scandicci - Fenerbahce OPET ISTANBUL 1-3, 19-25, 25-23, 19-25, 21-25, SAVINO DEL BENE Scandicci: Malinov 4, Ferreira Da Silva 6, Haak 24, Stevanovic 4, Bosetti 11, ...

Volley femminile - Champions League 2019 : Scandicci lotta ma non basta. Il Fenerbahce espugna Firenze - strada in salita per la semifinale : La sfida di questa sera si annunciava particolarmente complicata e il risultato finale ha purtroppo confermato la previsione. Nella sfida di andata dei quarti di finale della Champions League 2018-2019 di Volley femminile, la formazione toscana della Savino Del Bene Scandicci è stata sconfitta in casa con il punteggio di 1-3 (19-25; 25-23; 19-25; 21-25) dalle turche del Fenerbahce. La squadra allenata dal serbo Zoran Terzic ha messo in campo ...

LIVE Scandicci-Fenerbahce Istanbul Volley femminile - Champions League 2019 in DIRETTA. Le turche tornano avanti : 1-2 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Scandicci-Fenerbahce, andata dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley femminile. Al Mandela Forum di Firenze andrà in scena una partita fondamentale per le toscane che vanno a caccia dell’impresa contro la corazzata turca, serve una vittoria per poter ambire seriamente alle semifinali visto che settimana prossima bisognerà affrontare l’ostica trasferta di Istanbul. Le ...

Pallavolo Femminile A1 – Nell’11ª Giornata c’è il ‘Derby delle Bollicine’ fra Bosca S. Bernardo Cuneo e Imoco Volley Conegliano : La Bosca S. Bernardo Cuneo, ambasciatrice dello spumante piemontese, si prepara ad affrontare le campionesse d’Italia della Imoco Volley Conegliano, in arrivo dalle terre del prosecco Il tempo della vendemmia è passato ma le due bollicine più famose d’Italia torneranno protagoniste in un campo particolare, quello del Volley Femminile. Sabato 16 marzo alle 20:30 al Pala UBI Banca di Cuneo la Bosca S. Bernardo, intrecciata a doppio filo ...

Conegliano-Eczacibasi Volley femminile - Champions League oggi (13 marzo) : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi mercoledì 13 marzo si gioca Conegliano-Eczacibasi, andata dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley femminile. Le Pantere scenderanno in campo di fronte al caldissimo pubblico del PalaVerde di Treviso per affrontare la corazzata turca in un big match da urlo, si sfidano due delle principali favorite per la conquista del trofeo e le Campionesse d’Italia dovranno compiere un’autentica impresa contro la formazione ...