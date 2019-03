Video Verona-Ascoli | 1-1 | | highlights e gol della partita | Serie B | 29giornata

Video/ Verona Venezia - 1-0 - : highlights e gol della partita - Serie B 27giornata - : Video Verona Venezia, risultato finale 1-0,: gli highlights e il gol del derby veneto di Serie B. Nella 27giornata decide un gol di Di Gaudio.

Diretta/ Verona Venezia - risultato 1-0 - streaming Video DAZN : traversa di Lee : Diretta Verona Venezia streaming video DAZN: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B per la 27giornata.

DIRETTA/ Verona Venezia - risultato 1-0 - streaming Video DAZN : in gol Di Gaudio : DIRETTA Verona Venezia streaming video DAZN: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B per la 27giornata.

Diretta/ Verona Venezia - risultato 0-0 - streaming Video DAZN : in campo - si comincia! : Diretta Verona Venezia streaming video DAZN: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B per la 27giornata.

Diretta/ Vis Pesaro Virtus Verona - risultato 0-0 - streaming Video tv : game over! : Diretta Vis Pesaro Virtus Verona streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, 29giornata girone B.

DIRETTA VIS PESARO VIRTUS VERONA/ Streaming Video tv : partita inedita al Benelli : DIRETTA Vis PESARO VIRTUS VERONA Streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, 29giornata girone B.

Video/ Lecce Verona - 2-1 - : highlights e gol della partita - Serie B - 26giornata - : Video Lecce Verona , risultato finale 2-1, : highlights e gol della partita valevole per la 26giornata del campionato di Serie B.

DIRETTA LECCE VERONA/ Streaming Video DAZN : al Via del Mare arbitra Sacchi : LECCE VERONA si gioca al Via del Mare per la 26giornata del campionato di Serie B: segui questa partita in DIRETTA tv e DIRETTA Streaming video su DAZN.

Video/ Verona-Salernitana - 1-0 - : highlights e gol del match - Serie B - 25giornata - : Video Verona-Salernitana , risultato finale 1-0, : highlights e gol della partita valevole per la 25giornata del campionato di Serie B.

Video/ Spezia-Verona - 1-2 - : highlights e gol della partita - Serie B - 24giornata - : Video Spezia-Verona , risultato finale 1-2, : highlights e gol della partita valevole per la 24giornata di Serie B. Gli scaligeri ritrovano i tre punti.

Diretta Virtus Verona Triestina / Risultato finale 3-4 - streaming Video e tv : Granoche allo scadere - Serie C - : Diretta Virtus Verona Triestina, info Diretta streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella ventiquattresima giornata del girone B di Serie C

Diretta Carpi Verona / Risultato live 1-1 - streaming Video Dazn : pari di Matos! - Serie B - : Diretta Carpi Verona, streaming video Dazn: partita delicata per entrambe le squadre, che stanno affrontando un momento poco brillante in campionato.

DIRETTA RAVENNA VERONA / Streaming Video e tv : scaligeri in vantaggio nei precedenti - Serie A1 volley uomini - : DIRETTA RAVENNA VERONA: info Streaming video e tv della partita di volley maschile, nella 20giornata di Serie A1 Superlega.

Diretta Virtus Verona Triestina/ Streaming Video e tv : alabardati favoriti nel derby del Nord-Est - Serie C - : Diretta Virtus Verona Triestina, info Diretta Streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella ventiquattresima giornata del girone B di Serie C